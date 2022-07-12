Аграрии Владимирской области заготавливают сено и силос

Во Владимирской области идет активная пора по заготовке кормов. Скошено больше 55 тысяч гектаров кормовых культур. Это 41% от плана. Фермеры и сельхозпроизводители запасаются сеном, силосом, сенажом, зеленой массой. Все пойдет на корм и подстилки животным.

Надежда – на погоду

Заготовка кормов во Владимирской области стартовала месяц назад. Погода благоволит работам в поле, но высокие температуры и отсутствие дождя сказываются на качестве и урожае кормов.

— Жаркая и сухая погода позволила нагнать отставание по заготовке сена, но такая погода уже плохо сказывается на развитии ряда сельхозкультур. Всего уже заготовлено почти 12 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов в расчёте на одну условную голову скота. Это чуть меньше, чем в прошлом году, но и на уборку вышли на две недели позднее, — сообщил директор департамента сельского хозяйства области Константин Демидов.

Фермер Юрий Ермолаев говорит, что все в сельхозотрасли уповают на матушку природу. Все ждут дождя. Ведь отсутствие влаги в почве сказывается на росте зерновых, кукурузы. Добавляет, что и второй покос многолетних трав под вопросом.

По информации департамента сельского хозяйства, больше 15 центнеров кормовых культуры заготовлено в хозяйствах Меленковского, Селивановского и Киржачского районов. Самые большие объёмы заготовки кормов — в Юрьев-Польском, Суздальском, Собинском и Меленковском районах.

В этих районах заготавливается больше 60% областных кормов.

Всего селянам предстоит убрать в этом году 138 тысяч гектаров кормовых культур, заготовить 35 тысяч тонн сена, почти 500 тысяч тонн сенажа, 60 тысяч тонн соломы, 650 тысяч тонн силоса и 87 тысяч тонн зернофуража.

Сколько посеяли

Во Владимирской области посевная закончилась в июне. В хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам Владимирстата, посеяно яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 43,8 тысячи гектаров, в том числе пшеницы – на 17,8 тыс. гектаров, кукурузы на зерно – на 1,3 тыс. гектаров. Площадь посадки картофеля – 9,1 тысяча гектаров, овощей – 2,8 тысячи гектаров.

За год удалось увеличить посевные площади пшеницы и овощей – на 49,5%.

Почти 97% зерновых и зернобобовых культур выращивают СПК. А вот лидер по картофелю и овощам — население. На его долю приходится 75% и 82% посевных площадей соответственно. Кукурузу на зерно и масличные культуры в области выращивают только сельскохозяйственные организации.