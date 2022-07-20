Аферист-курьер обманул пенсионеров на полтора миллиона рублей

Во Владимире будут судить 40-летнего гражданина иностранного государства. Работая курьером у мошенников, он обманул пенсионеров на сумму более полутора миллионов рублей. Мужчину поймали с поличным, когда он готовился к новой афере.

Проверенная схема

Во всех случаях злоумышленники разыгрывали один и тот же сценарий. На телефон жертвы поступали звонки якобы от сотрудников правоохранительных структур. Мошенники сообщали, что их родственники стали участниками ДТП со смертельным исходом.

Взволнованные такими звонками пенсионеры собирали необходимую сумму и передавали деньги водителям такси, приезжавшим по оформленным мошенниками заказам.

Примечательно, что водители даже не подозревали о том, что участвуют в мошеннической схеме. По указанному адресу пакет с деньгами у них забирал обвиняемый.

— В дальнейшем, оставляя себе процент от суммы, мужчина, пошагово выполняя заданный алгоритм действий, переводил наличность на обозначенные счета, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Поймали с поличным

Действуя по схеме, мошенник получил 900 тысяч рублей от 64-летней и 78-летней жительниц Владимира. Также установлена причастность обвиняемого к совершению еще двух аналогичных преступлений в Тульской области. Там курьер похитил у пенсионеров около 700 тысяч рублей.

Попался мужчина во время проведения очередной аферы.

Еще один пенсионер чуть не лишился полмиллиона рублей. Преступление предотвратили полицейские.

В ходе обыска съемной квартиры оперативники изъяли полмиллиона рублей похищенных денег. Денежные средства, хранившиеся на его счетах, арестованы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчина находится под стражей.

Чтобы не оказаться жертвой мошенников, жителей региона просят быть бдительнее.