86 жителей Владимирской области скончались от отравления алкоголем

129 жителей Владимирской области отравились алкоголем, и 86 случаев отравления закончились летальным исходом. Результаты токсикологического мониторинга за первое полугодие опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Проблемные территории

У мужчин отравления алкоголем регистрируются в 5,5 раз чаще, чем у женщин. Причем в 89 случаях люди отравились этиловым спиртом. Суррогаты алкоголя подкосили 32 человека. Метанол стал причиной трех отравлений, От употребления спиртосодержащих жидкостей непищевого назначения зафиксировано 8 отравлений.

Отравления алкоголем и его суррогатами — наиболее частые причины смертей от острых отравлений химической этиологии — 47,2%, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Во Владимире и Гусь-Хрустальном районе чаще всего происходят отравления алкоголем.

В ведомстве также назвали проблемные территории. Это Гусь-Хрустальный район (44 случая, 11 из них со смертельным исходом) и Владимир (31 случай, 21 из которых летальный). На долю этих двух муниципалитетов приходится 58% всех отравлений спиртосодержащей продукцией во Владимирской области.

Цифры были выше

В надзорном ведомстве отмечают, что количество летальных случаев от отравления спиртосодержащей продукцией снизилось. В прошлом году за этот же период их было зарегистрировано 115. Всего отравились алкоголем 160 человек.

Число отравлений снизилось на 22,3%, смертность от них — на 25,2%.

Основной причиной отравлений выступает употребление этанолсодержащей продукции. Чрезмерное употребление таких напитков, не соблюдение возрастных ограничений приводят к плачевным последствиям.

Наибольшую опасность для жизни и здоровья человека представляют также суррогаты алкоголя, купленной в непредназначенных для торговли местах.

Жителям региона напоминают, что розничная продажа алкогольной продукции разрешена только при наличии лицензии, оформленной в установленном порядке, и сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства.