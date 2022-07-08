8 июля в Муроме распишутся 30 пар, а во Владимире — 26

В День семьи, любви и верности в муромском загсе распишутся сразу 30 пар. К радости влюбленных, самый популярный для регистрации брака день в этом году выпал на пятницу. Свадебный бум и во Владимире. Сегодня в областном центре официально оформят свои отношения 26 пар.

Со всей страны

Желающих связать себя узами брака на родине покровителей супружества Петра и Февронии – в Муроме, всегда много. Сотрудники местного загса к этому готовы. Рабочий день для них сегодня будет удлиненным. Последняя свадебная церемония завершится в 8 вечера.

В обычные дни муромский загс расписывает в среднем по 16 пар.

Примечательно, что среди молодоженов всего пять муромских пар. Остальные приедут из других городов и регионов. Заявление на регистрацию брака подали жители Нижегородской, Рязанской, Пензенской, Костромской и Московской областей, Ставропольского края, а также Санкт-Петербурга, Пскова, Иркутска и Адыгеи.

Рекорда не случилось

Немало желающих вступить в законный брак непосредственно 8 июля и во Владимире. Сегодня в загсе областного центра распишут 26 пар. Время работы Дворца бракосочетаний продлевать не будут.

Как рассказали «Призыву» во владимирском отделе ЗАГС, сегодня молодоженов ждет особая атмосфера. Новобрачных, выбравших торжественную церемонию, будут встречать Петр и Феврония.

Для сравнения, год назад 8 июля в городском загсе расписали 19 пар. А настоящий свадебный бум в День семьи, любви и верности случился в 2016 году. Тогда зарегистрировать свои отношения пожелали аж 47 пар.

Ранее «Призыв ТВ» сообщал, что центром празднования Дня семьи, любви и верности по традиции станет Муром. Там действие пройдёт на 15-ти тематических площадках. Будут и исторические конструкции, посвященные древним временам. А вечером состоится большой концерт на набережной Оки.

Два с половиной часа будут выступать звезды российской эстрады. Ведущими мероприятия в этом году станут Дмитрий Харатьян и его супруга Марина Майко.