6-летний мальчик утонул на водоеме в Собинке

Следственное управление СКР по Владимирской области проводит проверку по факту гибели 6-летнего мальчика на водоеме. Тот расположен в Собинке, на окраине города. Трагедия произошла накануне днем.

Гуляли без взрослых

По данным следствия, около часа дня трое маленьких детей гуляли без присмотра родителей у водоема. Зная, что в воду им заходить запрещено, они решили только смыть грязь с одежды. В какое-то время мальчик начал тонуть. Дети стали звать на помощь.

Находившиеся неподалеку взрослые вытащили мальчика на берег. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали ребенка в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, однако спасти ему жизнь не удалось.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Утонули 6 детей

С начала летнего периода на водоёмах Владимирской области погибли уже 14 человек, в том числе 6 детей. Трагедии с несовершеннолетними в основном происходят по двум причинам: когда дети остаются без присмотра взрослых, а также по причине неумения плавать.

— Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области вновь обращается к жителям региона с просьбой обеспечивать особую заботу о детях и контроль за их поведением в период летних каникул, — сообщила пресс-служба Следкома.

Ранее «Призыв» сообщал о происшествии в Меленках. На водоеме там утонула 13-летняя девочка. Она пришла на пруд в компании двух сверстниц. Глядя на подруг, девочка решила самостоятельно научиться плавать.