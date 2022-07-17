17-летний юноша утонул на озере Старка в Коврове

Еще одна трагедия на воде произошла во Владимирской области. В водоеме Старка в Коврове утонул 17-летний юноша. В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается следствие.

Спрыгнул с лодки

Трагедия произошла в минувшую субботу, 9 июля, около половины восьмого вечера. По данным следствия, молодой человек, не оценив глубину водоема, выпрыгнул из лодки в 5-6 метрах от берега. При этом плавать юноша не умел плавать.

Спасатели обнаружили тело подростка только на следующее утро.

Озеро Старка включено в список мест, разрешенных для купания. Пляж оснащен специальным оборудованием, на месте дежурят спасатели.

— Следователь СК России проведет всестороннюю проверку обстоятельств случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Тревожная статистика

С начала купального сезона во Владимирской области уже утонули 11 человек, среди них четверо несовершеннолетних. Спасатели отмечают, что детские трагедии происходят по двум причинам: когда остаются без присмотра взрослых и по причине неумения плавать.

Ранее «Призыв» сообщал, что Следком возбудил уголовное дело по факту гибели в пруду деревни Одерихино Собинского района 9-летнего мальчика. Трагедия могла произойти из-за бездействия должностных лиц.

Жителей региона настоятельно призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде. По итогам купального сезона прошлого года во Владимирской области произошло 36 трагических случаев на воде. Количество погибших аналогичное, среди них шесть детей