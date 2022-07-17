17-летний мотоциклист погиб в ДТП в Гусь-Хрустальном

Смертельная авария с участием двухколесного транспорта произошла накануне, 25 июля, в Гусь-Хрустальном. Погиб 17-летний водитель мотоцикла. Юноша скончался на месте аварии, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Пошел на обгон

По предварительной информации, около 19.05 часов на улице Калинина молодой человек, управляя мотоциклом «Мотоленд», пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Не справившись с управлением, наехал на бордюр.

— В результате упал с мотоцикла и ударился головой об электроопору. Подросток скончался на месте происшествия, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Известно, что у погибшего не было водительского удостоверения и мотошлема.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции вновь призывают родителей не допускать управления автомототранспортом подростками, которые не имеют водительского удостоверения соответствующей категории, а также исключить свободный доступ детей к ключам от транспортных средств.

ДТП в Собинском районе

Еще одно смертельное ДТП произошло накануне в Собинском районе. По предварительной информации, в 16.40 часов на втором километре автодороги «Собинка – Лакинск — Ставрово» 60-летняя водитель автомобиля «Mitsubishi» выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП водитель автомобиля «Mitsubishi» скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По факту дорожного происшествия сотрудниками полиции также проводится проверка.

49 ДТП за неделю

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий. Три человека погибли и 80 человек, в том числе 12 детей, получили травмы различной степени тяжести.

Всего же с начала года на дорогах региона произошли 3316 ДТП. Погибли 89 человек, пострадали – 1083, из них несовершеннолетних – 139.