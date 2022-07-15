15 новых камер поймают непристегнутых и водителей-болтунов

Во Владимирской области установили 15 новых автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Во Владимире поставили сразу пять штук. Они отслеживают семь разных видов нарушений.

Где поставили

Водителям сообщаем сразу две новости. Впервые за долгое время во Владимире смонтировали камеры. Областной центр безопасности дорожного движения ставит по региональным и городским дорогам камеры ежегодно. К примеру, в прошлом году дважды торговали комплексы. Все стационарные появились в районах, но не во Владимире. А тут сразу пять.

Камеры поставили на перекрестках Лыбедская магистраль – улица Горького, улица Мира – Горького, улица Добросельская – Суздальский проспект. Еще два комплекса камеры смонтировали на мосту и дамбе через реку Клязьма.

Вторая новость для автомобилистов — перечень нарушений. Впервые в области камеры будут фиксировать нарушения: управление транспортным средством, не пристегнутым ремнем безопасности и нарушение правил пользования телефоном.

Другие и уже привычные нарушения: превышение установленной скорости движения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, движение по обочинам, проезд на запрещающий сигнал светофора, остановка за стоп-линией, нарушение правил пользования внешними световыми приборами.

Вот адреса остальных 10 комплексов по области:

г. Вязники, ул. Ленина, д. 34

г. Гороховец, ул. Ленина

дорога Муром – М 7 «Волга», д.Ескино

п. Добрятино, ул. Ленина (в районе школы)

г. Камешково, ул. Коруновой

г. Кольчугино, ул. Мира

г. Покров, ул. Герасимова, д. 30

г. Костерево, ул. Гагарина

г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 77

ЗАТО г. Радужный, а/д от КПП на въезде в город.

Сколько это стоит

— Увеличение количества стационарных камер фото- и видеофиксации призвано мотивировать участников дорожного движения к законопослушному поведению на дороге, тем самым способствуя сокращению числа погибших в ДТП, — уверяют в департаменте транспорта и дорожного хозяйства области.

Всего во Владимирской области и работают более ста комплексов — стационарных и передвижных.

Все комплексы по области устанавливает пензенская компания «Русоператор». Она выиграла контракт, который был разыгран весной на портале госзакупок. Сумма контракта — 43,5 миллиона рублей. Комплексы под названием «Пульсар» поставлены двух видов: три по 1,8 миллиона рублей — для фиксации нарушений ПДД на регулируемом перекрестке, 12 штук по 3,1 миллиона рублей — для фиксации нарушений ПДД на линейных участках автомобильных дорог.

В цену контракта входят: доставка, монтаж, электромонтаж, пуско-наладка, интеграция в информационную систему центра автоматической фиксации правонарушений (ЦАФАП УГИБДД области).

Контроль работы комплексов, установленных на средства регионального бюджета, осуществляет центр БДД при департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Обработку данных с камер проводят сотрудники центра при ГИБДД.

Ежедневно с комплексы фиксируют порядка двух тысяч правонарушений. Средний штраф — 500 рублей. В течение 20 дней с момента получения постановления штраф можно заплатить со скидкой в 50% от суммы.