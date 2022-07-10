10 человек погибли на водоёмах Владимирской области

С начала купального сезона во Владимирской области уже случилось 10 трагедий. Число погибших аналогичное, среди них трое детей. Впереди жаркие выходные. Спасатели настоятельно призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде.

Причины трагедий

В изнуряющие жаркие дни водоемы словно магнитом притягивают жителей региона. Как показывает статистика регионального управления МЧС России, чаще всего происшествия происходили в местах, необорудованных для купания. Часть трагедий случилась там, где даже нет так называемых «диких» пляжей. Одна из них произошла 10 июня на техническом водоёме в Собинке, напомним, там погиб молодой мужчина.

29 июня в карьере, расположенном у населенного пункта Крутец Киржачского района, утонул 32-летний мужчина.

Ещё одна причина происшествий на воде — нетрезвое состояние отдыхающих.

— К сожалению, очень часто отдых на природе у водоёма сопровождается обильными возлияниями, в результате чего у граждан понижается чувство ответственности и любые действия становятся небезопасными, — подчеркивают в чрезвычайном ведомстве.

Последний такой случай произошёл в Селивановском районе. В одном из населённых пунктов в противопожарном пруду утонул 51-летний мужчина. С компанией на берегу он отмечал свой день рождения.

Гибнут дети

С начала купального сезона в водоёмах области погибли 3 ребёнка. 16 и 17 июня произошли две трагедии в районе озера Подгорное в Вязниках. 16 июня погиб 10-летний мальчик, на следующий день – 14-летний. Установлено, что обоих случаях ребята с друзьями самостоятельно, без контроля взрослых, приезжали купаться на водоём.

1 июля в противопожарном пруду в деревне Одерихино Собинского района утонул 9-летний мальчик. Трагедия произошла при схожих обстоятельствах – дети купались без присмотра взрослых.

Спасатели отмечают, что детские трагедии происходят, в том числе, и по причине неумения плавать.

Впереди жаркие выходные. Воздух в дневные часы вновь прогреется до +28…+29 градусов, а значит, жители региона вновь устремятся на водоемы. Сотрудники МЧС настоятельно призывают граждан контролировать отдых своих детей и как можно чаще проводить разъяснительные беседы об опасности купания в запрещённых местах, а еще учить детей плавать.

Взрослым стоит помнить о том, что купание в состоянии алкогольного опьянения, а также при общем плохом самочувствии смертельно опасно для здоровья. Также не следует купаться в необорудованных местах – там отсутствует спасательный пост, а дно не обследовано или же имеет опасный рельеф.