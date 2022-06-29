Жителям Юго-запада обещают надежное теплоснабжение после ремонта котельной

Во Владимире на Верхней Дуброве начался ремонт котельной, которая обеспечивает теплом большой юго-западный район. Отсутствие горячей воды летом компенсируется бесперебойным теплом зимой. Ремонт котельной проведут в два этапа: в этом и следующем году.

Два этапа

Контракт на сумму 49,5 миллионов рублей по результатам торгов заключили с владимирской компанией «Технологии тепла». Она выполнит только первый этап работ. Сроки его завершения — конец лета.

— На первом этапе энергетики заменят один водогрейный котел 1970 года на современный, насосное оборудование, смонтируют новую установку умягчения воды. Работы позволят улучшить качество и надежность теплоснабжения Юго-Западного района, — сообщила пресс-служба владимирского филиала «Т Плюс».

Работы в котельной начались с демонтажа основного оборудования.

Разобрали кирпичную кладку котла, сняли насосы, трубопроводы. Предстоит выполнить демонтаж элементов конструкции здания и оконных проемов котельной, чтобы вынести старое и занести новое оборудование.

В рамках первого этапа будет выполнен монтаж стального водогрейного трехходового котла марки «Lavart», насосного оборудования, трубопроводов, тепловой изоляции.

— Будет выполнен монтаж внутренних газопроводов, пластинчатого теплообменника, сетевых насосов с запорной и предохранительной арматурой, монтаж системы АСУ ТП, связи и диспетчеризации. А также монтаж элементов здания и оконных проемов котельной, — пояснили в техническом задании к документации.

В следующем году поменяют еще два котла и проведут полную автоматизацию котельной. На проведение данных мероприятий на будущий год заложено 94 миллионов рублей.

Текущие работы

Во Владимире полным ходом идет ремонт теплосетей. Ранее «Призыв» сообщал о том, что из-за замены магистрального трубопровода на Тракторной образуются заторы. Энергетики прокладывают сети бесканальным способом с гарантией бесперебойной службы в течение 30 лет.

Ранее работы на магистральном трубопроводе начались на Красноармейской и Чайковского у гостиницы «Золотое кольцо». Теплосети по Чайковской меняют поэтапно. Семь лет назад начали с ремонта у рынка, потом копали под проезжей частью у «Трансагентства», а теперь добрались до бульвара Лазарева.

Всего в этом году обновят оборудование в четырех котельных, переложат 25 километров тепловых сетей, а также заменят 10 километров тепловой изоляции.