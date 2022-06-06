Жителям Лесогорья предложили строить дорогу своими силами   

Коттеджный поселок Лесогорье стал частью деревни Чижово Собинского района семь лет назад. Частью-то он стал, а дорог в нем так и не появилось. Грунтовки даже после весны в таком плачевном состоянии, что машины застревают в колее каждый день. Власти советуют жителям копить деньги на строительство дороги.

Под ноги смотри!

Улицам даны благозвучные названия: Звездная, Высокая, Светлая, Лесная. Если не смотреть под ноги, в Лесогорье — благодать. Под стать названиям. Лес рядом, зелено, красиво. Мечта любого городского жителя. Да вот только глазеть по сторонам — опасно, неровен час, оступишься или в лужу угодишь. Дороги – точнее, их отсутствие — все портят.

— После дождя грунт превращается в кашу, проехать нереально. Каждый день застревает чья-то машина. Все друг другу помогают. Мы обращались в администрацию района, нам предложили подождать до следующего года. В этом году они составят смету и будут просить деньги из областного бюджета, — рассказывают супруги Майя и Александр Миловы. — Не факт, что все сложится.

Конечно, не факт. Лесогорцы это понимают, поэтому решили попробовать другой путь — программу софинансирования мероприятий на селе. Это когда 50% платит бюджет, а 50% жители. Насчитали им несколько миллионов. Пока сообща собрали четверть нужной суммы.

Лесогорье находится в 39 километрах от Владимира.

Как так получилось, что компания-застройщик коттеджного поселка передала все администрации без асфальтированных дорог, остается загадкой. Обычно в других территориях все коммуникации, в том числе дороги, к участку подводит застройщик. Это ведь не наделы в чистом поле, которые жители покупают напрямую у администрации, а целый комплекс — Лесогорье.

Приняли к сведению

Жители обращались и в район, и в местную поселковую администрацию. Та, как явствует в ответе, «приняла информацию к сведению». Но еще раз подтвердила, что в плане на 2022 год строительство дороги не предусмотрено.

Идею посильного финансового участия самих обитателей коттеджного поселка местная власть приняла со сдержанным энтузиазмом. То есть план одобрила, но конечное решение оставила за районом, что, впрочем, понятно: денежные дела решают там.

— В случае добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на объекты благоустройства, объем дотации равняется объему средств добровольных пожертвований. В связи с вашим заявлением, на основании вышеизложенного, администрация МО Воршинское обратится в администрацию МО Собинский район о выделении средств на строительство данной дороги, — пояснил глава администрации МО «Воршинское сельское поселение» Андрей Рыбкин.

В коттеджном поселке 255 участков.

Программа 50/50 по упрощенному софинансированию строительства внутрипоселковых дорог и проездов действительно работает. Но одно дело, когда поселок уже полностью застроен, в домах постоянно живут люди, а другое, когда все еще в процессе. Людям придется платить не десятки, а сотни тысяч рублей. И потом еще разбираться с будущими новоселками, чтобы они частично компенсировали им затраты на дорогу. А это чревато скандалами и тяжбами.

Осложняется все и тем, что дорогу нужно сделать строго по СНИПам. Не пригнать каток и заасфальтировать подсыпанную щебнем грунтовку, а сделать проект. Нужны не только инициативные жители, но и такие же власти на местах. И чтобы они не искали причину для отказа и переноса сроков строительства, а просчитывали возможности для сбора средств, выбора подрядчика и ускорения работ.