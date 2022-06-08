Жители Владимирской области выбрали территории для благоустройства в 2023 году

Во Владимирской области подвели итоги онлайн-голосования за общественные территории, которые благоустроят в 2023 году. С 15 апреля по 31 мая свои голоса оставили почти 100 тысяч человек. Это жители 14 городов и посёлков региона.

Победившие в онлайн-голосовании общественные пространства благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», уточняет пресс-служба областной администрации.

— Несмотря на то, что благоустройство выбранных объектов запланировано на следующий год, уже сейчас местным органам власти необходимо сформировать технические задания и провести аукционы по выбору подрядных организаций, которые будут выполнять работы, – отметила директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.

Что благоустроят

По итогам онлайн-голосования наибольшее количество голосов набрали и в следующем году будут благоустроены следующие объекты:

– во Владимире – площадь Победы (21636 голосов);

– в Муроме – улица Первомайская (от улицы Воровского до Троицкой площади, 11083 голоса);

– в Александрове – Парк культуры и отдыха имени 200-летия города (третий этап, 5808 голосов);

– в Вязниках – общественное пространство с обустройством детской площадки в деревне Чудиново Вязниковского района (2582 голоса);

– во Мстёре – место отдыха у реки на улице 2-й Набережной (927 голосов);

– в Курлово – набережная на улице Советской (197 голосов);

– в Киржаче – общественная территория у дома 2 А по улице Приозёрной в микрорайоне КИЗ (1874 голоса);

– в Вольгинском – тротуар от конечной остановки на улице Старовской к домам 19, 23 по улице Новосемёнковской (706 голосов);

– в Собинке – бульвар Чайковского (2054 голоса);

– в Юрьеве-Польском – площадь перед Районным центром культуры и досуга (1471 голос).

Победители получат федеральное финансирование.

Кроме того, в ещё четырёх муниципалитетах люди голосовали за дизайн-проекты благоустройства. В итоге граждане выбрали:

– в Гусь-Хрустальном – второй вариант проекта благоустройства сквера у памятника В.И. Ленину (3499 голосов);

– в Кольчугино – дизайн-проект №1 благоустройства сквера им. Ленина на улице Алексеева (3846 голосов);

– в Костерёво – дизайн-проект № 1 второго этапа реконструкции городского стадиона «Труд» (932 голоса);

– в Красной Горбатке – благоустройство пляжной зоны в рамках пятого этапа реконструкции надречного парка «Землянина» (941 голос).

Ранее «Призыв» рассказывал, что во Владимире победителем голосования стал проект благоустройства площади Победы. Он набрал 21 636 голосов. Второе место с 5455 голосами занял проект благоустройства сквера «Гвардейский» в микрорайоне Юрьевец.