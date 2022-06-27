Жители области попросили Александра Авдеева решить общественные проблемы

Личный приём жителей области главой региона становится традиционной практикой. Люди, как правило, приходят с общественными проблемами, затрагивающими интересы десятков и сотен человек. Во время очередного личного приёма Александр Авдеев рассмотрел обращения представителей Суздальского, Судогодского, Собинского и Гусь-Хрустального районов.

Ремонт библиотеки

Во Владимирской области почти 450 библиотек. Часть их сейчас переформатируют в учреждения нового типа — современные, красивые, удобные. Но многие — и в старых помещениях, и с вечными проблемами.

МБУК «Суздальская районная централизованная библиотечная система» находится в здании XVIII века. Это бывший дом купца Воронина. Памятник градостроительства и архитектуры местного значения. Капитальный ремонт этого дома после смерти купца и череды новых владельцев, конечно, проводили. Но давно. Последний раз – почти двадцать лет назад. Нужен новый.

— Сейчас протекает кровля, наблюдается постоянный сквозняк из-за ветхих оконных проёмов, начинается разрушение стен. Обновления требуют и внешняя, и внутренняя части здания. В нашей библиотеке собирается очень много людей, — сообщила директор Суздальской районной централизованной библиотечной системы Галина Насадова.

Здание библиотеки находится в Суздале на улице Ленина, 78.

Глава региона призвал администрацию Суздальского района оперативно подготовить проектно-сметную документацию и определить стоимость ремонтно-реставрационных работ. Средства на их проведение выделят по областной госпрограмме «Развитие культуры».

— Ориентировочно в августе, когда появятся проектные решения, будет понятно, когда мы сможем провести ремонт объекта. А пока готовьтесь к переезду, с главой района подберите удобное для работы временное помещение. В проект мы войдём уже в 2023 году, – выразил уверенность Александр Авдеев.

Освещение для Лаврово

В деревне Лаврово Судогодского района — свои проблемы. Через населённый пункт идёт дорога «Судогда — Чамерево». Транспорта там много. А дорога – не освещена. Пересекать её вечером и ночью опасно, сообщила сотрудник местного ДК Татьяна Морозова.

— По дороге ездят грузовые машины, при этом там ходят люди, много детей. А там так темно! Освещение есть только около домов. В нашей деревне зарегистрировано около 800 жителей, работает ФАП, начальная школа, детский сад, клуб, кафе и два магазина, — сказала она, попросив от лица земляков исправить проблему.

Устройство искусственного освещения на участке протяжённостью около двух километров дорожники предварительно оценили в 6-7 млн рублей. Глава области поставил задачу департаменту транспорта и дорожного хозяйства решить этот вопрос уже в нынешнем году.

Газ для Ильино

По итогам встречи с руководителем области пенсионер Борис Староверов повёз жителям деревни Ильино Судогодского района хорошие новости: их населённый пункт будет газифицирован уже через пару лет. По соглашению администрации Владимирской области с Газпромом эту деревню удастся включить в программу ускоренной газификации с выполнением проектно-изыскательских работ в 2023-2024 годах, строительно-монтажных работ — в 2025-2026 годах.

Для газификации 190 домовладений деревни Ильино необходимо построить межпоселковый газопровод от деревни Сойма до деревни Климовская общей протяжённостью 35,3 км и распределительные сети по населённому пункту протяжённостью 14,4 км.

— От всех жителей деревни Ильино — спасибо вам огромное! — обратился к главе региона Борис Зосимович.

Котельная и ДК

Заведующая детского сада №11 посёлка Колокша Собинского района Елена Денисова заручилась поддержкой главы региона во включении населённого пункта в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Это станет огромным подспорьем в обустройстве посёлка.

В частности, позволит построить блочно-модульную котельную для детского сада и Дом культуры, где разместится и администрация сельского поселения. Сейчас она в Юрьевце, что создаёт неудобство местным жителям: за каждой справкой – езжай за десять километров.

В адрес Минсельхоза РФ подадут заявку. Реализация проекта намечена на 2023-2024 годы.

Александр Авдеев предложил рассмотреть возможность начать строительство клуба ещё раньше. Это можно сделать за счёт региональных средств.

Дорога к лагерю

Ещё один общественно важный вопрос Александру Авдееву адресовала директор загородного оздоровительного лагеря «Хрусталёк» Галина Хлебущева. Он касается организации расчистки дороги, ведущей к детскому учреждению, от валежника и аварийных деревьев.

— Территория лагеря находится в глубине лесного массива, а дорогу периодически заваливает деревьями или их обломками. Это затрудняет не только доступ детей и сотрудников, но и ежедневную доставку питания. Дорога проходит по территории лесного фонда Гусевского лесничества, – пояснила Галина Алексеевна.

Александр Авдеев поручил департаменту лесного хозяйства организовать уборку территории и во взаимодействии с правообладателем участка наладить системную работу по её расчистке от бурелома и лесного мусора.