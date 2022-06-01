Жителей обязали заботиться о прилегающих к домам территориях

С 1 сентября во Владимире начнут действовать новые правила благоустройства города. Их утвердили вчера на горсовете. Кардинально новый пункт — участие собственников зданий и участков в содержании прилегающих территорий. Те должны быть чистыми, летом — покошенными, и это — обязанность живущих или работающих рядом людей.

Новые правила

К новой версии правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства города подошли основательно. Целых 102 страницы убористого текста. В апреле проект выставили на сайте мэрии для общественного обсуждения. Поступило много замечаний как от депутатов, так и рядовых горожан. До этого поправки в документ вносили пять лет назад — за прошедшее время было выявлено немало «узких мест».

— В проекте правил значительно переработали требования к организации сбора и накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления). Изменили требования к содержанию фасадов и ограждающих конструкций зданий. Включили новые разделы в требования к размещению и содержанию некапитальных, в том числе нестационарных, строений и сооружений. И обновили порядок участия собственников и иных владельцев зданий, строений и сооружений, а также земельных участков в содержании прилегающих территорий, — пояснил заместитель главы города Олег Круглов.

Новые правила позволят повысить комфортность жизни владимирцев.

Таким образом, в жилых кварталах за чистоту прилегающих территорий ответят собственники жилья. Точнее, те, кому они доверили управление домом: управляющая компания или ТСН и ЖСК. По словам председателя комитета по жизнеобеспечению Дмитрия Чижова, это положение вызвало больше всего споров.

Что нужно делать

Границы прилегающих территорий определяются по периметру от границ земельных участков. К придомовым территория добавляется еще десять метров. Это могут быть аллеи, дорожки, газоны, парковки. В обязанности по их содержанию входит, в том числе, очистка, уборка от мусора, покос травы. Снег, если он не мешает проходу людей, можно не убирать.

— Важен раздел правил по устройству площадок для выгула животных. Там четко указали, где можно гулять с собаками. Существенные поправки – про бесхозяйные автомобили. Внесли уточнения, как их можно убирать с улиц, но нужны дополнительные нормативные акты для действия этих правил, — пояснил председатель комитета по градостроительству горсовета Дмитрий Павлов.

В правовом управлении города добавляют, что прилегающими территориями фактически являются государственные неразграниченные земли, не имеющие правообладателя. Ведь в силу различных причин из них не могут быть сформированы земельные участки с разрешенным использованием согласно терзоне. Но в подавляющем большинстве случаев ими пользуются собственники или иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков, к которым они прилегают.