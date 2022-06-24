Житель Судогды спас тонувшую в реке девочку

В Судогде местный житель Станислав Гришин спас тонувшую девочку. Трагедия чуть не произошла на реке. О героическом поступке мужчины рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Унесло течением

9 июня Станислав Гришин вместе с семьей отдыхал на берегу реки Судогда. Вдруг услышал крики женщины о помощи. Подбежав к ней, мужчина выяснил: течением по реке уносило ребенка. Станислав сразу нырнул в воду, вытащил ребенка на мелководье.

Девочка была без сознания и не дышала.

Станислав не растерялся и оказал первую помощь ребенку: восстановил дыхание, привёл девочку в сознание и передал очевидцам на берег. Убедившись, что с девочкой всё в порядке, её отправили домой.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области будет рассмотрен вопрос о поощрении Станислава за героический поступок.

Усилить безопасность

И хотя погода этим летом пока не дает в полной мере насладиться отдыхом у водоемов, в регионе уже зафиксированы несчастные случаи. С начала летнего периода на водоёмах области утонули четыре человека, в том числе один ребенок.

Основные причины гибели людей на воде – купание в необорудованных или запрещённых для отдыха местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие контроля взрослых за поведением детей.

Глава региона Александр Авдеев поручил усилить меры безопасности на воде в период купального сезона.

— Мы понимаем, что на каждом километре наших рек спасателя не поставишь. Но призываю глав органов местного самоуправления – там, где есть возможность, хотя бы установить предупреждающие аншлаги. Необходимо усилить разъяснительную работу среди населения, в первую очередь – детей: в оздоровительных лагерях, на школьных площадках. Детям на конкретных примерах нужно рассказывать, почему при купании гибнут люди, – поставил задачу Александр Авдеев.