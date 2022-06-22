Жимолость и клубнику начали продавать на ярмарках и возле остановок

Во Владимирской области дачники и жители сел и деревень собирают первый урожай клубники и жимолости. На ярмарках и рынках ягоды начали продавать стаканчиками. Урожай в этом году небогат.

Синие, полезные

Первый урожай сезонных ягод — всегда большая радость для тех, кто ее выращивает и кого угощают. В этом году жимолость и клубника поспели чуть позже, поэтому урожай оказался не только вкусным, но и долгожданным.

Стакан жимолости стоит около 120 рублей.

— В прошлые годы жимолость можно было попробовать уже в мае, а тут едва поспела к середине июня. Торгуем пока по стаканчику. Есть ценители, которые спрашивают, а завтра привезете, соберете? Продаем по 120 рублей за стаканчик. Ведерко вмиг расходится, — рассказывает бабушка на ярмарке на Егорова.

Хотя на улицах торговать и нельзя, но администрация бабушек не штрафует. Мэрия поясняет, что торговые ряды на Егорова и Красноармейской пришлось убрать, потому что пользовались ими недобросовестные торговцы, которые продавали привозные овощи и фрукты без всяких документов.

Бабушек же с их ведерками ягод и пакетами огурцов никто не гоняет — все понимают, не у каждого есть время на дачу, а детей и себя порадовать свеженьким и полезным хочется.

— Жимолость зря недооценивают. Ягоды темно-синего цвета похожи на чернику по вкусу. А целебных свойств в них точно не меньше. Жимолость содержит рекордное количество витамина С. Поэтому ее часто используют для приготовления витаминных компотов, киселей и соков. Многие заготавливают на зиму варенье из жимолости. Как и малиновое, оно полезно при простуде, — рассказывают опытные дачники.

Клубника и другое

Первый урожай клубники собрали и жители поселка Садовый. По соседству большие площади клубники МЮДа. Так что такое соседство обязывает. Правда, в этом году урожая богатого никто не обещает.

— Многие площади погибли в морозы минувшей зимой. А сейчас сухо, не хватает полива, так что урожай пока не очень и с опозданием. Ягоды не крупные. Ждем осадков и тогда выйдем снова на улицы, в наши палатки. Нас уже спрашивают, когда будете торговать. Мы и сами дни считаем, — рассказывают продавцы мюдовской клубники.

На ярмарках у бабушек клубника стоит 250 рублей за майонезное ведерко.

В магазинах Владимира, конечно, жимолости не найти. Но вот краснодарская клубника уже вовсю продается. Стоит 350 рублей за кг.

Стремительно стала дешеветь черешня — снизилась с 500 до 350 рублей буквально за неделю. Но по-прежнему больше черешни из Узбекистана, чем с Кубани.

— Черешни в садах очень много. Продают по 20 рублей за кг. Со своих огородов чуть дороже — отдали 8 килограммов за 500 рублей. У всех в огороде растет, да и на улице прям. Так что спрос среди своих не велик. Это мы набрали с непривычки, наварили варенье и компоты, — рассказывает Марина Новикова, переехавшая этой зимой из Владимира в станицу Есенская Краснодарского края.

Владимирцам же только остается надеяться, что садовые хозяйства Краснодарского края договорятся с местными властями, наладят логистику и станут и в городах средней полосы продавать вкусную и сочную свойскую черешню.