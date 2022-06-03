Железнодорожный вокзал Владимира сохранит свой облик после реконструкции

Внешний вид железнодорожного вокзала во Владимире будет сохранён после проведения реконструкции. Об этом шла речь в ходе выездного совещания рабочей группы по организации транспортно-пересадочного узла в областном центре на базе железнодорожного вокзала. Участие в нем приняли глава региона Александр Авдеев и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Обсудили концепцию

Участники мероприятия обсудили варианты фасадных решений для здания вокзала с учётом предложений администрации города Владимира. Кроме того, рассмотрели концепцию будущего транспортно-пересадочного узла.

— Для приведения вокзала к современным требованиям энергоэффективности мы предлагаем установить новые фасадные системы из армированного керамогранита. Они удобны и надёжны в эксплуатации, а по внешнему виду идентичны существующей облицовке здания. Подчеркну, что внешний облик вокзала «Владимир» будет сохранён в первоначальным виде, — сообщил Сергей Дорофеевский.

Работы планируют завершить к 1000-летию Суздаля в 2024 году.

Глава региона Александр Авдеев при обсуждении концепции обратил внимание на необходимость продумать варианты парковочных мест. И еще — предусмотреть зелёные зоны и зоны комфортного ожидания для пассажиров.

В соответствии с концепцией пассажиры смогут уехать с территории транспортного узла, который будет создан на базе железнодорожного вокзала, на любом виде транспорта: и железнодорожном, и автомобильным. В его здании будет организована работа и автовокзала.

Поэтому отдельным вопросом будет дальнейшая судьба здания автовокзала, которое из схемы организации ТПУ выпадает. Глава региона поручил продумать этот вопрос.

Учтут все предложения

Все прозвучавшие предложения будут внесены в проект. Работу по его корректировке необходимо выполнить оперативно, чтобы до конца года он прошёл ведомственную и государственную экспертизы, и была выполнена проектно-сметная документация.

— Мы должны максимально объединить наши усилия и ресурсы, и войти в 2023 год уже с согласованным проектом, – поставил задачу Александр Авдеев.

Параллельно с согласованием проекта и разработкой проектно-сметной документации уже в этом году начнётся переустройство здания старого багажного отделения под временный вокзал, чтобы основные работы без серьёзного ущерба для удобства пассажиров можно было провести в 2023 – 2024 годах.