Жалоба АО «Суздальреставрация» на действия МУП «Суздальский фонд имущества» признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба АО «Суздальреставрация» на действия организатора торгов – МУП «Суздальский фонд имущества» при проведении торгов по продаже трансформаторного пункта в городе Суздале.

Заявитель указывает, что торги проведены с нарушением действующего законодательства, поскольку согласно извещению о проведении торгов здание было выставлено на продажу (приватизацию) без соответствующего земельного участка, на котором оно расположено.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия приняла решение признать жалобу необоснованной, т.к. при рассмотрении дела на установлено нарушенное право заявителя.

«Владимирское УФАС России»