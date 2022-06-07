Затраты на два новых садика во Владимире увеличили еще на 70 миллионов рублей

Два строящихся детсада во Владимире становятся все более и более дорогими. Сметы корректировали несколько раз. Общая сумма с учетом последних правок превысила 260 миллионов рублей. Изначально же затраты оценивали на 100 миллионов меньше. Сдать объекты должны были в начале весны, теперь всё сдвинули на лето. Но очевидно, что при самом лучшем раскладе строители едва успеют к сентябрю.

Суммы растут, сроки сдвигаются

Первого сентября во Владимире должны открыть двери два новых детсада. Один на Тихонравова, у недавно построенных яслей. Другой на Центральной в Коммунаре, рядом с новой школой № 46.

Новые дошкольные учреждения примут 220 ребятишек.

Но пока работы на стройплощадках далеки от финала. Идет внутренняя отделка, начали планировку участка. В Коммунаре ставят ограждение. До установки веранд и игровых элементов дело еще не дошло.

— С целью завершения строительства объектов выделены средства в объеме 70,6 миллиона рублей. На ясли-сад на Тихонравова — 41,8 миллиона рублей, в Коммунаре — 28,1 миллиона рублей. Необходимо внести изменения в адресную инвестиционную программу на 2022 год, а также в муниципальную программу «Развитие системы образования города Владимира», — пояснил депутатам горсовета зам. главы города Сергей Сысуев.

Вопрос дополнительного финансирования двух образовательных объекта обсуждали на комитетах и заседании горсовета. После федеральных корректировок, позволяющих из-за скачка цен на стройматериалы пересчитать сметы максимум на 30%, все заказчики строительства стали вносить свои изменения.

Из федерального бюджета на строящиеся объекты образования поступили дополнительные средства. Денег добавили также область и город. В марте изначальные сметы (по 84 миллиона рублей на каждый садик) пересмотрели: добавили 30 миллионов рублей. А сейчас – ещё 70 миллионов!

Новые места

Оба детских сада строит владимирская компания «Олрайт». В каждом откроют по три ясельных группы. Предполагается, что их будут посещать детки в возрасте от года до трех лет.

В этом году управление образования также смогло увеличить количество ясельных групп в действующих муниципальных детских садах № 105 (открыто 27 дополнительных мест), № 82 (23 места), № 104 (20 мест).

— По состоянию на 1 апреля места в ясельные группы ожидают 75 детей, причем все из Ленинского района, в большинстве из микрорайона Юрьевец. На эту же дату в региональной информационной системе «Электронный детский сад» зарегистрировано 2359 заявлений на устройство детей в возрасте от полутора до трех лет в детские сады города Владимира с 1 сентября 2022 года, — пояснила пресс-служба администрации города.

В мэрии заверили, что, несмотря на перенос сроков строительства и «горящие сроки» ликвидации очередей в детсады, контроль за подрядчиком сохранится, и качество работ не пострадает.