Заторы на Тракторной возникают из-за ремонта теплосетей

Во Владимире на улице Тракторная изменили схему движения транспорта. Две полосы перекрыто из-за ремонта теплосетей. На светофоре на пересечении с Гастелло возникает неразбериха, следствием которой становятся заторы по всей магистрали.

Режим не тот

В часы пик по Тракторной скорость потока транспорта снижается в разы. Все дело в ограничениях, введенных энергетиками на время проведения ремонта теплосетей. Перекрыт участок от техцентра до пересечения Тракторной с Гастелло. Для машин оставили по одной полосе в каждую сторону.

Все бы ничего, но изменили режим работы светофора.

Стрелка и основной светофор включаются в разные фазы, а поток транспорта один. Водителям приходится нарушать и поворачивать направо на запрещающий сигнал светофора. Либо так, либо мешать проезду другого потока, вынуждая тех сигналить и пытаться пролезть, создавая аварийные ситуации.

Долгое время коммунальщики и чиновники отлаживали графики работ по части ремонта теплосетей и дорог. Сейчас все делается последовательно: сначала трубы, потом асфальт. Но вот с отладкой схемы движения транспорта, которая включает в себя регулирование режимов работы светофора, никак пока не вяжется.

И терпеть эти неудобства водителям, а заодно и пассажирам легковушек и автобусов (по Тракторной ходят два маршрута — № 2 и 21), придется до конца лета.

Что делают

Работы на этом участке — масштабные. По контракту они называются «Техническое перевооружение от ТК-512 до ТК-804 Ду 400 (1 этап до ТК-800)» для нужд филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс». Стоимость контракта — 26,6 миллиона рублей.

Вот основные виды работ по контракту:

Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана;

Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном, неразъемными муфтами методом заливки;

Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном;

Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном.

— В этом году обновят оснащение 4-х котельных, переложат 25 километров тепловых сетей (в том числе на улице Чайковского), а также заменят 10 километров тепловой изоляции. Техническое перевооружение ожидает 23 участка наземных эстакад, 14 распределительных сооружений и пять зданий магистральных теплосетей, — обещают в компании «Т Плюс».

Одновременно с ремонтами теплосетей во Владимире проводятся и гидравлические испытания трубопроводов. К середине июня давление воды испробовали свыше 300 километров сетей. Все повреждения сразу устранили.