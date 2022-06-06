Застройщику ЖК «Дуброва-парк 2» дали шанс исправиться

К 20 июня на стройплощадку трех корпусов ЖК «Дуброва-парк 2» должны выйти рабочие и спецтехника. Если застройщик — компания «ИнтерСтройВладимир» возобновит строительство, то региональные власти дадут ей шанс превратить долгострой в законченный объект, а дольщикам — получить свои квартиры, за которые они уже расплатились.

По инициативе дольщиков

Ситуация с ЖК «Дуброва-парк 2» на Нижней Дуброве во Владимире вышла на новый виток. Буквально недавно областные власти утверждали, что три незаконченных жилых корпуса застройщик не сдаст. Поэтому вопрос с обманутыми дольщиками будет решаться через профильный фонд путем выплаты денежных компенсаций. Недостроенный объект передадут другой, более ответственной компании. А вопрос о банкротстве прежнего застройщика — «ИнтерСтройВладимир» решит суд.

Но дело может пойти по другой съеме. Это решилось после того, как прошло совещание, которое инициировали и провели дольщики ЖК «Дуброва-парк 2» с руководством администрации области. Его вел врио заместителя губернатора Герман Еляньюшкин, присутствовали директор областного департамента строительства и городского управления, а также гендиректор фирмы-застройщика Игорь Другов.

Дольщики просили дать застройщику шанс завершить работы.

— Застройщик настаивает, что два корпуса достроены на 80%, а еще один – на 35%. И сейчас он не выходит на стройку только потому, что не хочет зря тратить деньги. В этом есть логика. Зачем ему вкладываться, если объекты передадут в фонд, который подал на него в суд на банкротство? — рассуждают дольщики.

Вторая попытка

На совещании дольщики настаивали на том, что у застройщика есть силы и возможности довести дело до конца. Скоро он начнет работы на всех трех корпусах. Будет вставлять окна в тех, что довели до крыши, а в самом проблемном корпусе надстроит этажи.

Герман Еляньюшкин заявил, что фонд развития территорий готов приостановить дело о банкротстве, если застройщик реально начнет работать

Дело о банкротстве Арбитражный суд рассмотрит 28 июня. У властей будет еще неделя на то, чтобы дать делу «задний ход», если строительство все же развернется.

Ранее на пресс-конференции глава региона Александр Авдеев сообщил, что, по его мнению, самый доступный способ решения проблем с ЖК «Дуброва-парк 2» — это все же выдать дольщикам компенсации. Расчет за квартиры им сделают по рыночным ценам, заверил он.

На выданные компенсации, считает врио губернатора, дольщики вполне могут купить другое жилье, не исключено, что даже в том же доме, куда они так неудачно вложились. Ведь его будут достраивать, снова продавать квартиры — можно сделать вторую попытку.