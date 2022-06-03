Юбилейный фестиваль «Реки-Руки» соберет рекордное количество мастеров

Почти 200 талантливых мастеров из Владимирской, Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской областей соберутся в областном центре на юбилейный, десятый по счету, фестиваль творчества и ремесел «Реки-Руки» (0+). Это абсолютный рекорд.

Под открытым небом

Фестиваль состоится завтра, 4 июня. Он развернется под открытым небом – площадки фестиваля расположатся на аллеях Пушкинского сквера, в самом центре Владимира.

Свое творчество на фестивале «Реки-Руки» представят гончары, резчики по дереву, художники по тканям, лоскутницы, кружевницы и вязальщицы, ткачи и кузнецы, мастера-кукольники, мыловары, талантливые художники и мастера, создающие авторские украшения, одежду, аксессуары. На фестивале можно будет купить сладости и косметику ручной работы, найти интересные вещицы для интерьера, обновить гардероб.

Помимо самой масштабной в регионе ярмарки изделий ручной работы в рамках фестиваля пройдет марафон мастер-классов «Город мастеров». В этом году он включит в себя более 60 различных направлений творчества. Владимирцы смогут познакомиться с традиционными ремеслами родного края и с современными видами рукоделия.

Фестиваль будет работать с 10 утра до семи вечера

Торжественное открытие фестиваля состоится в полдень. Вход свободный.

Культурная программа

В рамках фестиваля запланирована насыщенная музыкальная программа. На сцене выступят как уже известные в регионе коллективы, так и начинающие музыканты из Владимира, Вязников, Кольчугинского и Вязниковского районов Владимирской области.

В программе фестиваля «Реки-Руки» — детская студия «Русь», театр фольклора «Разгуляй», ансамбли «Горисвет», «Сузорье» и «RedWife», молодая певица Александра Трошина и саксофонист Дмитрий Зубков, а также владимирские группы «Аристона», «Одна ночь» и «Фён».

Свою программу посетителям фестиваля представят также студенты Владимирского областного колледжа культуры и искусства и их театр «Петрушка».

В этом году очень широко будут представлены на фестивале частные музеи. С выездными экспозициями и активностями для детей и взрослых в парке Пушкина расположатся «Музей пряника», «Музей ложки», «Музей непридуманных историй», Музей науки и человека «Эврика», музеи «Огни Владимира» и «Суздальская дружина», а также музей «Сельский дворик» из Ковровского района.

В рамках праздника еще наградят победителей конкурса на лучшего мастера фестиваля, а также победителя творческого конкурса среди мастеров «Душа России».

Справка. Официальная группа фестиваля, где размещены программы мастер-классов, конкурсов и музыкальных выступлений. По вопросам участия в мероприятии и за получением дополнительной информации можно обратиться по телефону +7-910-175-33-04.