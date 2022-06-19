Выпускники стали грамотнее. ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 14 школьников 

Выпускники школ Владимирской области получили результаты единого государственного экзамена по русскому языку. С самым массовым испытанием на 100 баллов справились 14 школьников. 1149 человек (22,26%) показали результат в диапазоне 81-100 баллов. Средний же тестовый балл по этому предмету в регионе составил 70,0.

Хорошие результаты

Большая часть стобалльников по русскому языку из Владимира. Наивысший балл получили 10 школьников. Еще трое выпускников, набравших 100 баллов, из Гусь-Хрустального и один из Коврова, уточнили в пресс-службе департамента образования.

В ведомстве отметили, что абсолютное большинство участников ЕГЭ-2022 года смогли правильно сформулировать проблему исходного текста и верно трактовали авторскую позицию. По сравнению с прошлыми годами, сегодняшние выпускники показали более развитые аналитические способности.

Есть положительная тенденция при выполнении заданий на проверку орфографии.

Многие выпускники в сочинении объёмом 150-250 слов не допустили или допустили совсем незначительное количество орфографических ошибок. Некоторая тенденция к улучшению результатов отмечается и при выполнении ряда заданий с кратким ответом на проверку орфографических норм.

Стобалльников все больше

Ранее стали известны результаты экзаменов по географии, химии, литературе основного периода ЕГЭ-2022. 13 выпускников набрали 100 баллов на испытании по химии и один – по литературе.

Итоги экзаменов по другим предметам еще не получены. Впереди информация о результатах сдачи ЕГЭ по математике, физике, биологии, истории, обществознанию, информатике, ИКТ, английскому, немецкому и французскому языкам. Тем не менее во Владимире, например, показатели экзаменационной кампании 2021 году уже превзойдены.

Год назад 100 баллов по различным предметам получили в общей сложности 13 выпускников школ областного центра. Сейчас уже 16 стобалльников: 10 — по русскому языку, 6 — по химии.

Выпускники, которые не смогли преодолеть минимальный порог для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов, имеют возможность пересдать его в резервные дни основного периода, а участники, получившие неудовлетворительный результат по обоим обязательным предметам, — в дополнительный период в сентябре.