Лето наступает по всем фронтам, заверили синоптики. Грядущие выходные во Владимирской области будут жаркими. Влияние на погоду окажет антициклон: нас ждет много солнца и никаких дождей.

30-градусная жара

— Скандинавский антициклон продолжит усиливать свое влияние, обеспечивая интенсивный прогрев воздуха, что приведет к аномально высокой для июня температуре, — такой прогноз дает центр погоды «Фобос».

В условиях малооблачной погоды в субботу и в воскресенье днем воздух прогреется до +29 градусов. Даже ночами станет уже не прохладнее +14 градусов. В понедельник и вовсе ожидается +30 градусов днем.

Осадков не будет, по крайней мере, до вторника.

Жара в Центральной России будет непродолжительной, предупредил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, ко вторнику температура вернется к комфортным значениям.

— В ночь с понедельника на вторник придет холодный атмосферный фронт. Он снизит эту жару до более комфортных значений. Во вторник днем будет плюс 21-26 градусов. Вся неделя пройдет на уровне 22-27 градусов в светлое время суток. Это уже соответствует норме июля, – заключил Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

Возвращение купального сезона

Благодаря жаркой погоде температура воды повысится до комфортных +19…+21 градусов, а значит, прерванный коротким похолоданием купальный сезон возобновится.

При этом синоптики предупреждают: индекс ультрафиолета достигнет оранжевого уровня – 5–6 единиц. При такой солнечной активности нужно помнить, что находясь на открытом воздухе, обязательно необходимо использовать солнцезащитные средства и избегать длительного нахождения под солнечными лучами.

Да и о безопасном отдыхе на воде также следует не забывать. Ранее «Призыв» рассказывал, как житель Судогды спас тонувшую в реке девочку. С начала летнего периода на водоёмах области утонули четыре человека, в том числе один ребенок.