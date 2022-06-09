Выборы губернатора Владимирской области назначили на 11 сентября

Сегодня во Владимирской области назначили дату досрочных выборов губернатора — 11 сентября 2022 года. За это проголосовали депутаты Законодательного Собрания. Сейчас глава региона Александр Авдеев руководит областью в статусе временно исполняющего обязанности губернатора.

Без дискуссий

Сегодня Законодательное собрание области провело внеочередное заседание. На повестке был только один вопрос — определение даты выборов. Обсуждение и голосование заняли несколько минут.

— Проект назначения даты досрочных выборов разработан в соответствии с 414-м федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», а также в соответствии с избирательным кодексом Владимирской области. Законом предусмотрено, что выборы высшего должностного лица назначаются законодательным органом и постановлением Законодательного Собрания. Проектом определена дата — 11 сентября 2022 года, — проинформировал зам. председателя областного парламента Роман Кавинов.

«За» проголосовали 26 депутатов.

Свободная пара

Депутат Сергей Казаков спросил, почему Законодательное Собрание не может также назначить дату выборов по двум освободившимся одномандатным округам. Роман Кавинов пояснил, что это – ответственность избирательной комиссии Владимирской области, а не представительного органа региона.

— Долго принималось решение проводить или не проводить выборы по двум одномандатным округам. Юристы по-разному трактовали законы. Но пока выборы не назначены, — уточнил спикер Заксобрания Владимир Киселев.

Напомним, что 4 октября 2021 года президент России Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который после избрания в Госдуму РФ получил депутатский мандат.

Временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области назначен Александр Авдеев.

Справка. Александр Александрович Авдеев родился в 1975 году в Калуге. Закончил Калужский филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана, проходил обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров. С 2010 года работал главой администрации города Обнинска, с 2015 года занимал должность заместителя губернатора Калужской области. В 2016 года был избран в Государственную Думу VII созыва по одномандатному избирательному округу, представляя партию «Единая Россия».