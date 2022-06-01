Второй мост через Клязьму поможет сделать центр Владимира пешеходным

Построить мост через Клязьму мечтала Елизавета Уварова — героиня фильма «Прошу слова» (12+), снятого во Владимире. Хороший фильм, скоро ему полвека. Тот мост, о котором грезила Инна Чурикова, игравшая Уварову, уже есть — он ведёт в Загородный. А нужен ещё один. Позарез нужен. И об этом пока можно только мечтать, сказал глава региона Александр Авдеев. Впрочем, сам он не только метает, но и действует.

Пляшем от моста

Морока с южным подъездом к городу — не один год. В утренние и вечерние часы, по пятницам и воскресеньям, когда люди едут или возвращаются с дач, на Судогодском шоссе заторы. И ладно бы только это!

Единственный мост, который как раз и стал воплощённой мечтой в кино, сейчас испытывает сверхнагрузки. Открытый в 1960 году (строили его, кстати, пять лет), он рассчитан на две полосы. А сейчас там три, и поток транспорта непрерывный.

Работы по расширению дамбы на Судогодском шоссе прошли в 2013 году.

Это значит, мост работает на износ. И ещё: весь трафик, следующий из загородных территорий, из южных районов области попадает прямиком в центр города. А там и так транспортная нагрузка высокая. Что усугубляет ещё одну проблему — сохранения исторического ядра Владимира.

— Существует один способ разгрузить центр — сделать его пешеходным. При этом мы сможем сохранить памятники культурного наследия от разрушения. Вопрос требует обсуждения с общественностью и экспертами в области охраны памятников. Но просто закрыть центр от машин не получится, — город встанет в пробках. А значит, нужно решать вопрос со вторым мостом через Клязьму, — сказал на пресс-конференции 30 мая Александр Авдеев.

Идея с пешеходной зоной от Золотых ворот до Соборной площади витает не один год. Говорили о ней перед запуском Лыбедской магистрали, обсуждали на общественных слушаниях… При внешней привлекательности, однако, перспектива вырисовывается слабо. Всем понятно: с нынешней системой дорог, с организацией движения транспорта город встанет в пробке.

— Сейчас это звучит как утопия, — согласился глава региона. — Да и цена вопроса колоссальная — несколько миллиардов рублей. Но договорились с городскими властями, что начнём предпроектную подготовку. Идею вынесем на обсуждение.

Аргументы для общественности припасли убедительные. Если убрать поток транспорта, идущего только со стороны Добросельской, то центр разгрузится на 30-50%. Если будет второй мост через Клязьму — ещё 30% долой. Тогда можно модернизировать центр, сделать там прогулочные зоны — словом, обеспечить променад местным жителям и гостям.

Многие горожане, вероятно, будут «за». Засомневаются те, у кого в центре бизнес: магазины, кафе и т.д., хотя не исключено, что «пешеходка» только привлечёт публику, как старый Арбат в Москве. В любом случае, одобрение — если его получат — будет иметь значение лишь тогда, когда идею подкрепят деньгами. Например, пообещают финансировать мост.

Большой проект

А обещать могут только тогда, когда есть проект. Вот к его созданию и намерены приступить областные и городские власти. Как сообщал ранее «Призыв», на торги выставили разработку проекта дороги, которая свяжет микрорайоны Лунево и Заклязьменский с центром города — площадью Фрунзе.

Правда, пока контракт предусматривает только проектирование дорожного отрезка. Без моста. При этом от подрядчика требуют определить точку пересечения с железнодорожными путями.

Если торги состоятся, проект сделают в сентябре нынешнего года. После чего будет понимание объёма затрат. А вот далее интересно. Официально сообщалось, что Владимирская область подаст заявку в федеральные ведомства на финансирование. При этом понятно, что финансировать дорогу, упирающуюся в реку, бессмысленно. Значит, будет и продолжение.

Кстати, с готовым проектом есть шанс попасть в федеральный бюджет будущего года. Как раз весной 2023-го закончат строительство Рпенского проезда, а зимой и платного автобана М-12 в пределах Владимира. И может появиться новый амбициозный объект №1. Тогда, глядишь, по владимирским событиям снимут ещё какой-нибудь поучительный и душевный фильм.