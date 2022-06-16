ВТБ запускает социальную ипотеку в российских регионах

ВТБ и ДОМ.РФ запускают в трех регионах страны социальную ипотеку, направленную на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Воспользоваться льготными условиями жилищного кредитования уже во втором полугодии смогут жители Московской, Нижегородской и Самарской областей. Договоренности об этом были достигнуты в рамках ПМЭФ-2022.

Новая программа для жителей российских регионов предполагает субсидирование ставки со стороны местного бюджета. Субъекты самостоятельно определяют категории, на которые будут распространяться льготные условия ипотечного кредитования. Среди них – молодые или многодетные семьи, сотрудники сфер здравоохранения и образования, работники коммунальных и противопожарных служб, органов внутренних дел, жители ветхих домов и другие. Программа в указанных регионах заработает до конца года. Условия льготного кредитования отдельных категорий граждан определяются регионами.

«Социальная функция ипотеки сегодня выходит на первый план и становится приоритетом федерального уровня. Для ВТБ особенно важно, чтобы жилищное кредитование как основной финансовый инструмент решения квартирного вопроса было доступно социально незащищенным категориям населения. Включение регионов в развитие льготных инструментов позволяет охватить большее количество потенциальных заемщиков и поддержать их при приобретении или строительстве жилья. Уверены, что проект будет пользоваться спросом и сможет помочь десяткам тысяч российских семей улучшить жилищные условия. ВТБ намерен расширять географию подобных программ и готов предложить другим регионам подключаться к их успешной реализации», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В рамках ПМЭФ-2022 ВТБ также объявил о запуске новой банковской стратегии развития «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения. Программа объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Она предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.

Уже в июле в рамках стратегии банк реализует комплекс мер, направленных на поддержку семей с детьми. Клиенты, у которых с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года родится третий или последующий ребенок, смогут получить в ВТБ ипотеку всего под 3%. При этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту банка. Программа действует до конца 2022 года. Помимо предоставления льготных условий по ипотеке, банк окажет заемщикам с детьми нефинансовую помощь. Все дети в семье, включая новорожденного, бесплатно получат от банка страховку на случай онкологии.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. По итогам пяти месяцев этого года банк выдал свыше 82 тысяч жилищных кредитов более чем на 355 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО)