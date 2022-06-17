ВТБ трансформировал интернет-банк в полноценное мобильное приложение

Функционал розничного интернет-банка ВТБ стал максимально близок мобильному приложению: в веб-версии появилась возможность входа по биометрическим данным, оплата услуг по QR-коду, переводы с помощью адресной книги и другие сервисы. Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский на ПМЭФ-2022.

В рамках трансформации своих дистанционных услуг ВТБ первым на рынке запустил возможность входа в интернет-банк по биометрическим данным. Сервис доступен владельцам смартфонов операционных систем iOS и Android. В зависимости от устройства и браузера клиенты смогут пройти идентификацию с помощью технологии распознавания лиц или по отпечатку пальца, не вводя пароль вручную. Это позволяет войти в интернет-банк быстрее, удобнее и безопаснее.

По аналогии с мобильным приложением ВТБ упростил сервис переводов по номеру телефона в интернет-банке, добавил возможность быстрого перевода средств себе в другой банк и возможность выбора отправителя из списка последних 20 человек, которым клиент переводил деньги. По данным аналитики ВТБ, это полностью покрывает среднемесячные запросы пользователей ВТБ Онлайн.

Всего за пару месяцев ВТБ существенно доработал веб-версию ВТБ Онлайн, запустив десятки улучшений и новых финансовых сервисов. Пользователи теперь могут оплачивать услуги по QR-кодам, видеть и управлять онлайн-подписками через СБП, а также подключать дополнительные настройки безопасности.

Клиентам доступен вход в учетную запись по отпечатку пальца, установка лимитов на переводы, скрытие разделов с продуктами на главной странице, возможность изменить логин и пароль, передать номер телефона мошенника через чат. Изменилась главная страница — теперь она выглядит так же, как в мобильном приложении. Блоки с продуктами визуально разделены, также на странице появился быстрый доступ к самым популярным операциям — оплате по QR-коду, переводам по номеру телефона, карты или между своими счетами. Для удобной навигации в интернет-версии появилось нижнее меню, уже ставшее привычным для пользователей мобильной версии ВТБ Онлайн.

«Ограничения в работе дистанционных сервисов внесли значительные корректировки в пользовательское поведение клиентов российских банков. ВТБ поставил себе задачу максимально быстро довести функционал интернет-банка до уровня полноценного мобильного приложения, чтобы нашим клиентам по-прежнему было удобно удаленно пользоваться всеми продуктами и услугами в своем смартфоне. И за короткий период мы смогли решить эту задачу, сохранив доверие наших клиентов. Сейчас аудитория веб-версии ВТБ Онлайн составляет 2,7 млн пользователей, что в три раза превышает показатель февраля этого года, а общее число клиентов, которые используют наши сервисы удаленно, превышает 11 млн. При этом мы стремимся развивать ВТБ Онлайн с учетом передовых трендов рынка и обеспечивать полную безопасность во время работы с ним», – заявил Святослав Островский.

Банк ВТБ (ПАО)