ВТБ и МГУ создают систему финансирования инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы»

Банк ВТБ и Московский Государственный Университет подписали соглашение о создании механизма функционирования инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы». Свои подписи под документом поставили президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, ректор МГУ Владимир Садовничий и генеральный директор УК ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» Виктор Вайпан.

Соглашение предусматривает создание высокорентабельного инновационного механизма финансирования научно-технического центра МГУ. В рамках создания такого механизма банк и университет примут участие в формировании фонда целевого капитала для развития центра. ВТБ будет способствовать усилению взаимодействия ИНТЦ «Воробьевы горы» с реальным сектором экономики, предоставлять экспертизу для переноса новых технологий в индустрию с целью их скорейшей коммерциализации. Также ВТБ и МГУ договорились о запуске совместных проектов в исследованиях и анализе с целью определения перспективных сфер и технологий, которые будут востребованы бизнесом.

«Современные условия, курс на импортозамещение ставят новые задачи перед отечественной наукой. Необходимо добиться ускорения сроков внедрение перспективных разработок в производство, максимально учитывать требования реального бизнеса при определении направления научных изысканий. ВТБ может выступить эффективным посредником между реальном сектором экономики, нужды которого мы хорошо понимаем, и научными центрами. Уверен, что новая сфера нашего сотрудничество даст реальные результаты и будет способствовать развитию ИНТЦ «Воробьевы горы». Будущее за тесным взаимодействием науки, людей, образование и реальным сектором экономики, направленным на развитие инноваций и человеческого капитала. Уверен, что подобные проекты на стыке науки и реального сектора будут иметь огромное значение для развития нашей экономики», — отметил президент – председатель ВТБ Андрей Костин.

«Партнерство Московского университета и одной из крупнейших банковских групп страны принципиально расширяет периметр научно-технологической долины МГУ, делает его проницаемым для практически любых перспективных идей и проектов, которые могут быть осуществлены с помощью концентрируемых там возможностей. Наша общая задача – соединить фундаментальные знания, пространство для создания и совершенствования технологий, финансовые ресурсы в работающий в формате нон-стоп механизм трансформации идей в востребованные рынком продукты и услуги», — заявил ректор МГУ, генеральный директор Фонда развития Московского университета академик Виктор Садовничий.