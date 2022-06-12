Все больше владимирцев переходят на электронные квитанции за комуслуги 

Все больше жителей Владимирской области отказываются от бумажных квитанций за коммунальные услуги, в частности, электроэнергию. Получается двойная выгода. Поставщики услуг экономят на бумажных носителях и доставке. А потребители – сберегают природу: отказ от бумаги – больше сохраненных деревьев. Отличные результаты в этом плане есть у компаний «Энергосбыт Волга» и «ЭнергосбыТ Плюс».

Виртуальное и реальное

Более 80 тысяч клиентов «Энергосбыт Волга» из категории физлиц подписались на электронный счёт. За первые пять месяцев 2022 года их количество выросло на 37%.

— Переходя на электронные квитанции, каждый абонент делает свой вклад в сохранение лесов. Представьте, 5 тысяч виртуальных квитанций спасают от вырубки одно реальное дерево. Таким образом, клиенты «Энергосбыт Волга», которые пользуются электронными счетами, ежемесячно сохраняют более 16 деревьев, а за год это уже целый лес, — подчеркнул генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.

Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области внедрил электронные квитанции два года назад. Клиенты сразу оценили их преимущества. Виртуальные счета вовремя приходят по электронной почте, информация по платежам всегда под рукой и не нужно хранить кипу бумаг.

Электронная квитанция – цивилизованное движение к экономии ресурсов.

Отказаться от бумажной квитанции и перейти на электронную можно несколькими способами:

— через личный кабинет на сайте esbvolga.ru или в мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга». Необходимо перейти в раздел «Мой профиль» и поставить галочку напротив фразы «Получение квитанции в электронном виде»;

— оставив заявку по электронной почте call@esbvolga.ru или по почте своего территориального отделения;

— обратившись в контактный центр «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00. Операторы принимают звонки с 8:00 до 20:00 без перерыва, воскресенье — выходной.

Минус квитанция

Более 24,5 тысяч клиентов владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажной квитанции. У этого поставщика коммунальных услуг своя арифметика.

— Специалисты филиала подсчитали для того, чтобы регулярно обеспечивать свыше 330 тысяч лицевых счетов бумажными квитанциями ежемесячно вырубается более 30 деревьев. «ЭнергосбыТ Плюс» заботится о природе и благодарит клиентов, которые сделали выбор в пользу электронного платежного документа, — пояснила пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».

В числе преимуществ ресурсоснабжающая организация также защиту персональных данных от посторонних. У клиентов есть возможность оформить подписку на несколько счетов, все они будут приходить на указанную электронную почту.

Подписаться на электронную квитанцию можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+». Для этого достаточно изменить в настройках способ доставки платежных документов.