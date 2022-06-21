Водитель внедорожника погиб после столкновения с большегрузом

Смертельная авария произошла на трассе А-108 в Киржачском районе, у поворота на деревню Аленино. Накануне днем там столкнулись внедорожник и большегруз. Водитель первого автомобиля погиб, его пассажирка с различными травмами госпитализирована в больницу.

Столкновение на перекрестке

По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 62-летний водитель грузовика «Скания» выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Там произошло столкновение с автомобилем «Ford».

В результате ДТП 68-летний водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте аварии. Его 58-летняя пассажирка доставлена в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада «скорой помощи» и подразделение МЧС, сотрудники которого занимались деблокировкой пострадавших.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции, проводится проверка.

А пока в социальных сетях распространилось видео еще одного ДТП в Киржачском районе. На кадрах видно, как водитель легковушки на высокой скорости влетел в группу молодых людей. В комментариях под постами об аварии очевидцы сообщают, что два человека получили серьезные травмы. Еще у одного парня ушиб ноги, а у девушки — травма головы и ушибы. ДТП произошло в Киржаче, обстоятельства случившегося выясняют.

30 ДТП за неделю

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 ДТП с пострадавшими в них людьми. Два человека погибли и 43 человека получили травмы различной степени тяжести, среди них трое детей.

Полицейские оформили 356 происшествий с материальным ущербом.

Сотрудники Госавтоинспекции области выявили 108 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 аварии.