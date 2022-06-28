Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении на трассе Р-132 «Золотое кольцо»

Смертельная авария произошла на трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе, возле деревни Бабино. Накануне вечером там столкнулись два легковых автомобиля «ВАЗ». Водитель первой машины погиб, второго водителя с различными травмами госпитализировали в больницу.

По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ – 21124», двигаясь со стороны Гусь-Хрустального во Владимир, при обгоне выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ – 2115».

От удара «двенашка» загорелась.

В тушении автомобиля участвовали сотрудники МЧС. Водитель автомобиля «ВАЗ – 21124» погиб на месте.

Травмы получил 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ – 2115». Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.

— На месте ДТП работали инспекторы ОГИБДД ОМВД России «Гусь-Хрустальный». По факту дорожного происшествия сотрудниками полиции возбуждено административное расследование, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

37 ДТП за неделю

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 ДТП с пострадавшими в них людьми. Три человека погибли и 47 человека получили травмы различной степени тяжести, среди них 10 детей.

Полицейские оформили 313 происшествий с материальным ущербом.

Сотрудники Госавтоинспекции области выявили сотню водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 аварии.