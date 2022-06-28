Во Владимирской области своровали велосипедов на миллион рублей

У жителей Владимирской области за полгода злоумышленники похитили свыше 100 велосипедов. Причиненный потерпевшим ущерб превысил миллион рублей. Правоохранители раскрыли около половины велосипедных краж. Задержали более 40 похитителей.

Нашли только половину

Летом велосипеды фигурируют не только в сводках ДТП, но и стабильно — в криминальной статистике. Злоумышленники пользуются беспечностью владельцев, оставляющих свой транспорт в подъездах и на улице без использования специальных замков или блокировочных устройств.

— За текущий период года в регионе зарегистрировали свыше 100 фактов краж велотранспорта. Причиненный потерпевшим материальный ущерб превысил миллион рублей. В результате проведенной сотрудниками полиции работы половина данных преступлений раскрыта, задержаны более 40 человек, причастных к противоправной деятельности, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Правоохранители подчеркивают: чем быстрее потерпевший обращается в полицию, тем оперативнее раскрывают подобные кражи. В июне во Владимире, Александрове, Коврове и Муроме удалось быстро задержать подозреваемых в кражах велосипедов стоимостью от 7 000 до 56 000 рублей.

Среди злоумышленников попадаются и серийные воры.

Так, во Владимире сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в хищении восьми велосипедов у местных жителей. Причиненный им ущерб составил более 100 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину, сейчас находится под стражей.

За совершение аналогичных преступлений перед судом предстанут двое жителей Коврова. Расследование уголовных дел завершили. В одном случае от действий злоумышленников потерпевший лишился двухколесного друга стоимостью 7 500 рублей, в другом – 56 000 рублей.

Уберечься от кражи

Полностью обезопасить себя от кражи велосипеда, конечно же, невозможно, но соблюдение простых правил позволит сохранить имущество. Сотрудники полиции напоминают:

— для парковки велосипеда выбирайте хорошо освещенные места, вблизи зданий, оборудованных камерами видеонаблюдения;

— не оставляйте велосипеды в подъездах жилых домов в надежде на то, что кодовый замок или домофон помешают преступнику похитить имущество;

— не оставляйте велосипед непристегнутым у магазинов, на рынках, возле игровых площадок;

— фиксируйте велосипед замком, даже если отлучаетесь ненадолго;

— бдительным стоит быть и при покупке велосипеда «с рук». Низкие цены и отсутствие документов должны вызывать опасения.

Важно также сохранить документы на велосипед и чек, свидетельствующий о покупке. Нелишним будет сделать фотографию транспортного средства – это может оказать помощь в розыске, если велосипед похитят.