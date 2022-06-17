Во Владимирской области может появиться «Алмазная долина»

Бриллианты — лучшие друзья девушки. Эту фразу ассоциируют с Мэрилин Монро, точнее, с названием песни, исполненной ею в фильме 1953 года. На самом деле впервые эти звонкие строки прозвучали четырьмя годами раньше в бродвейском мюзикле, но дело в другом. В том, что они неожиданно стали актуальны сейчас, для Владимирской области, и не только для прекрасной половины её жителей. А именно: руководство региона приняло участие в презентации проекта «Алмазная долина», который планируется реализовать в городе Карабаново. В этом городе будут выпускать искусственные алмазы.

Сверкающее Карабаново

25-й юбилейный Петербургский международный экономический форум. Делегация Владимирской области во главе с Александром Авдеевым посетила НПК «Алмаз» в Сестрорецке — это по соседству с городом на Неве. Организация внедряет собственные технологии производства искусственных алмазов, причем выпускает самые крупные и качественные синтетические алмазы в мире.

Кристаллы весом свыше 10 карат необходимы для электроники нового поколения.

Проект «Алмазная долина» разработали под эгидой Минпромторга России. В Карабаново сформируют особую экономическую зону промышленно-производственного типа на площадке группы ООО «НПК «Алмаз». К проекту в качестве технологических участников планируется привлечь ведущие научно-исследовательские институты страны, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.

— Надеемся, что совместно с НПК «Алмаз» мы создадим масштабное и крепкое производство в Карабаново. Также наметили векторы взаимодействия в дальнейшем развитии Киржача и Александрова, — подчеркнул Александр Авдеев.

Что конкретно будут выпускать в Карабаново — готовую продукцию или что-то для производства под Санкт-Петербургом, пока не говорится. Тем не менее, известно, что ещё пять лет назад «НПК «Алмаз» считало наиболее перспективным направлением рынка крупных синтетических алмазов промышленность.

— Складывающиеся тенденции позволяют предположить, что уже в ближайшие годы спрос на синтетические алмазы и алмазные пластины для специальной оптики, микроэлектроники и других высокотехнологичных промышленных сфер возрастет в прогрессии, — объяснял тогда одному столичному порталу представитель компании Николай Хихинашвили.

Внешние связи

В пресс-релизе об участии владимирской делегации в питерском форме фамилия Хихинашвили тоже присутствует. Только в данном случае это Теймураз Хихинашвили – председатель Израильско-Российского делового совета. На производственной площадке в Сестрорецке заключили соглашение о сотрудничестве между этой организацией и администрацией Владимирской области.

Документ определяет намерения сторон в реализации проектов. Они охватывают различные сферы промышленности, развитие системы информационно-аналитического обеспечения, участие в практических семинарах и конференциях, взаимное содействие в организации бизнес-миссий и визитов делегаций деловых кругов и т.д.

— Наши страны давно и глубоко связаны. Это, естественно, историческое и культурное наследие, а также множество проектов – начиная от промышленности и заканчивая медицинским туризмом. Интерес иностранных партнёров к России не исчезает, напротив, новые логистические цепочки позволяют по-другому посмотреть на организацию производства и обмена технологиями. Самое время дать новый импульс завязавшимся и работающим контактам для того, чтобы привлечь к ним внимание партнёров, которые уже сейчас могут прогнозировать развитие своих компаний, — сказал Александр Авдеев.

У Израильско-Российского делового совета есть много полезных наработок.

Теймураз Хихинашвили отметил большое значение укрепления связей с регионами Российской Федерации: «Такое сотрудничество позволяет эффективно развивать торгово-экономические отношения и открывает большие возможности для обмена опытом. Например, Израиль является признанным мировым лидером в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Взаимодействие делового совета с администрацией Владимирской области способствует расширению реальных проектов, тесному сотрудничеству и дальнейшему развитию диалога между странами».

Из дальнейших слов Теймураза Хихинашвили, приведённых пресс-службой «Белого дома», следует, что сейчас благодаря поддержке местных властей во Владимирской области идёт подбор инвесторов на «оживление» бывших производственных площадок. И если территория в Карабаново решением Правительства России войдёт в особую экономическую зону, её мощности вырастут в разы.

Справка. Израильско-Российский деловой совет – неполитическая общественная организация, основной целью которой является установление прямых деловых контактов и благоприятных условий сотрудничества между организациями и компаниями Государства Израиль и Россией. Основные направления деятельности организации: целевые маркетинговые исследования, оценка рынков товаров и услуг, консультирование по вопросам планирования и ведения бизнеса в Израиле и России; экспертная оценка конкурентной среды, поиск и подбор партнёров для совместного бизнеса, как в России, так и в Израиле; юридическое сопровождение бизнеса, помощь в решении юридических споров; сертификация; организация заседаний, конференций, встреч, бизнес-форумов, «круглых столов» в Израиле и России и др.