Во Владимирской области могут построить два ледовых комплекса

Во Владимирской области могут построить два спортивных комплекса с искусственным льдом. Сейчас таких объектов по области пять. Этого мало. Спрос на их услуги высокий. Поэтому находятся инвесторы, готовые вложить средства «в лед», заявил директор департамента физкультуры и спорта области Алексей Сипач. Один из потенциальных строителей подобного рода объектов — владелец комплекса «Полярис». При этом использовать сам «Полярис» под катание на коньках он не хочет.

Туманные планы

Впрочем, каких либо подробностей Алексей Сипач не привел. О планах потенциального инвестора высказался осторожно. Тем более что желания возродить работу ледового катка в «Полярисе» тот не выразил.

— На днях мы встречались с владельцем комплекса «Полярис» во Владимире. У него нет в планах возобновить работу ледового катка. Он хочет открыть тут детский досуговый комплекс. К тому же, все оборудование уже устарело. А новое слишком затратно. Но при этом владелец «Поляриса» озвучил планы на строительство двух комплексов с искусственным льдом в другом микрорайоне, — сказал Алексей Сипач.

Место строительства двух новых объектов не назвали.

Логично было бы, по крайней мере, один объект открыть в областном центре. Здесь сейчас работает только одна крытая площадка с искусственным льдом — ледовый комплекс «Владимир» на выезде из города. Единственный момент для массового катания — один час вечером в субботу. В остальное время занимаются юные хоккеисты и фигуристы СДЮШОР, а также лед арендуют любительские команды.

Во Владимирской области порядка 52,5% населения (примерно 700 тысяч человек) регулярно занимается физкультурой и спортом. Активные и бодрые жители области систематически посещают имеющиеся в регионе спортивные учреждения. Это 11 стадионов, 90 спортивных площадок, 170 спортивных залов, 6 легкоатлетических манежей, 14 бассейнов, 10 лыжных баз и всего 5 крытых спортивных объектов с искусственным льдом.

Прошлое и будущее

Буквально пару недель назад в Муроме торжественно открыли первую открытую конькобежную дорожку с искусственным льдом. Строительство объекта велось в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Стоимость объекта составила 159,9 миллиона рублей, в том числе 139,1 миллионов рублей – это средства областного бюджета.

Площадку будут заливать с октября по март. В летний период тут будет роликодром для конькобежцев и лыжников, а также для занятий по велосипедному спорту.

А последний ледовый дворец открывали в Судогде в январе 2020 года. Он обошелся бюджетам разных уровней в 370 миллионов рублей. Причем, это достаточно небольшой комплекс — трибуны вмещают всего 237 человек, а пропускная способность катка – 137 человек в смену.

В 2018 году в Александрове открылся крытый каток с искусственным льдом чуть побольше, для 241 зрителя и 120 человек в смену на массовое катание. В общем, региону есть куда стремиться в плане развития зимних видов спорта. Пока на областном уровне обсуждается строительство биатлонного комплекса на юго-западе Владимира и возобновление работы горнолыжного склона на Студеной горе.