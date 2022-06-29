Во Владимирской области идёт выдвижение кандидатов на пост губернатора

Избирательная кампания по досрочным выборам губернатора Владимирской области достигла той фазы, когда становятся известны имена и фамилии будущих соискателей этой высокой должности. Идёт этап выдвижения кандидатов. О том, кто в числе первых подал документы на регистрацию, и о дальнейших стадиях избирательного процесса сегодня рассказал председатель облизбиркома Вадим Минаев.

Кто идёт на выборы

Досрочные выборы губернатора Владимирской области состоятся в первый осенний месяц. Они продлятся три дня — 9, 10 и 11 сентября. Сделано это из двух соображений, пояснил руководитель облизбиркома. Во-первых, нужно заботиться о безопасности граждан: волна коронавируса пошла на убыль, но заболеваемость не исчезла, и незачем провоцировать её рост. Во-вторых, за три дня проголосует больше избирателей, чем за один. Впрочем, до этого ещё далеко — пока определяются с теми, чьи имена потом будут фигурировать в избирательных бюллетенях.

Этап выдвижения кандидатов завершится 12 июля в 18 часов.

До этого времени избирательные объединения и региональные отделения политических партий проводят конференции и собрания. Там определяют тех, кого они выдвигают на выборы. До полудня сегодняшнего дня уже известны фамилии пятерых потенциальных кандидатов. Это (по алфавиту):

Авдеев Александр Александрович (выдвинут «Единой Россией»)

Бирюков Сергей Евгеньевич («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»)

Корнишов Сергей Викторович (ЛДПР)

Сидорко Антон Сергеевич (КПРФ)

Субботин Александр Юрьевич («Партия Роста»)

Им разрешили открыть специальные избирательные счета и приступить к сбору подписей в свою поддержку. То есть преодолеть т.н. «муниципальный фильтр». Подписи эти — депутатов представительных органов местного самоуправления и глав ОМСУ, избранных всенародно.

Регистрация и агитация

Следующий этап – регистрация кандидатов. Он продлится с 17 июля по 27 июля. «Выдвиженцы» представляют избиркому необходимые документы: собранные в свою поддержку подписи, финансовые отчёты и фамилии тех, кого они в случае победы направят представлять область в Совет Федерации (таковых требуется трое).

Облизбирком регистрирует кандидатов в течение десяти дней с момента подачи ими документов. То есть, по крайней мере, 5 августа 2022 года имена всех участников губернаторской гонки будут известны. И тогда уже можно утвердить избирательные бюллетени.

А дальше пойдёт агитационный период. Сами кандидаты смогут приступить к ней непосредственно после своей регистрации. А в СМИ – с 13 августа по 9 сентября, то есть почти до начала голосования. «Дня тишины» не будет.

Если трудности с голосованием

Уже традиционно избиратели, которые не смогут отдать свой голос по месту регистрации, получат возможность сделать это там, где удобнее.

— За 45 дней до голосования можно подать соответствующее заявление либо в территориальную комиссию, либо в МФЦ, либо через личный кабинет на сайте госуслуг, — пояснил Вадим Минаев. – Как показала практика, люди чаще всего обращаются именно к этому ресурсу.

За 10 дней до голосования заявление можно подать в участковую комиссию.

Принимать заявления прекратят 5 сентября. Оставшиеся несколько дней до выборов необходимы для синхронизации списков избирателей.

****

Осенью в ряде территорий Владимирской области также пройдут выборы в органы местного самоуправления. Всего будет 35 кампаний: 17 основных и 18 дополнительных. Необходимо заместить 200 депутатских мандатов.

Избирательная гонка муниципального уровня стартовала 24 июня. И уже есть несколько потенциальных кандидатов. Причём все – в Александровском районе.