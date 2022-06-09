Во Владимирской и Ивановской областях на 20 % вырос спрос на «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»

В филиале «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях за пять месяцев зафиксирован рост спроса на услугу «Видеонаблюдение» на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство абонентов, около 80 %, пользуются внутренним видеонаблюдением в квартирах или домах, остальные —приобрели уличные камеры.

Облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет присматривать за своим домом из любой точки мира, где есть доступ в интернет, через личный кабинет на сайте или с помощью бесплатного мобильного приложения. В стартовый пакет решения входит внутренняя цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Услуга “Видеонаблюдение” пользуется спросом не только у бизнеса и государственных учреждений, но и у частных заказчиков. С момента начала продаж в 2017 году сервис подключили более восьми тысяч семей. С его помощью клиенты следят за порядком в квартирах, коттеджах, на придомовых участках, контролируют работу няни, приглядывают за детьми или пожилыми родителями, когда те находятся дома одни. А в последнее время услуга стала пользоваться популярностью у тех, кто только начал строительство своего загородного дома. Камеры устанавливают так, чтобы в их обзор попадала вся строительная площадка, и таким образом следят за трудовой дисциплиной на объекте, сопоставляют количество привезенных и израсходованных материалов».

Татьяна Виноградова, абонент услуги «Видеонаблюдение», г. Владимир:

«Всегда переживали за сохранность городской квартиры, когда весной переезжали с семьей на дачу, поэтому решили подключить видеонаблюдение. Сервис подкупил простотой пользования и удобными функциями. Например, при перекрытии обзора камеры на телефон сразу приходит уведомление. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет качественно записать видео даже в темное время суток. В этом году поехали на дачу на всё лето с легким сердцем».

Услуга «Видеонаблюдение» совместима с интеллектуальной системой «Умный дом», которую предлагает «Ростелеком». Комплекты «Умного дома» состоят из контроллера и наборов различных датчиков, реагирующих на движение, открытие дверей и окон, возникновение возгорания и затопления, изменение температуры и влажности. При возникновении нештатных ситуаций сервис мгновенно оповестит владельца.

Подробную информацию об услуге «Видеонаблюдение», системе «Умный дом» и других продуктах компании можно найти на официальном сайте «Ростелекома» или получить по бесплатному номеру 8 800 301 38 20.