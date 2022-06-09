Во Владимире отремонтировали больше половины включенных в нацпроект дорог

Во Владимире полным ходом идут работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Тройка подрядчиков – «ВладСК», СК «Трасса» и «Владавтодор» уже обновили асфальт на Добросельской, Казарменной, проспекту Ленина, Юрьев-Польскому шоссе, в Институтском городке.

Фронт работ

Детальную информацию о ремонтных работах разместили на сайте мэрии. На виртуальной карте есть выполненные и новые контракты. Включаются в работы по нацпроекту еще два подрядчика — «Дор-тех» (он трудится на Гагарина и Большой Московской) и ИП Григорян — на Благонравова.

Абсолютным лидером дорожного ремонта текущего сезона стала компания «Владавтодор». Выиграв контракты как по нацпроекту, так и по текущим ремонтам, она выполнит работы на улицах Красной, Подбельского, Толмачевской, Хлебозаводской, Новой, Центральной в Пиганово и в переулке Сушкова. Фронт работ разный. Где-то кладут асфальт только на дороге, где-то еще и на тротуарах.

250 миллионов рублей направили на ремонт дорог по нацпроекту.

Отдельным видом работ идет либо ремонт колодцев, либо их поднятие и укрепление. На дорогах встречается три вида колодцев: канализационные, ливневые, водопроводные. На одной только Добросельской их 47. После снятия старого асфальта колодцы, возвышающиеся над проезжей частью, становятся причиной заторов.

Подрядчики стараются выполнять работы по ночам и в середине дня, когда плотность потоков транспорта на дорогах значительно ниже, чем утром и вечером.

Вопросы безопасности

В нацпроект «Безопасные качественные дороги» входят также такие мероприятия, как устройство консолей с дублирующими дорожными знаками над проезжей частью и установка пешеходных ограждений. К примеру, на Гагарина появятся и те, и другие. Странно, что консоли делают, в том числе, на регулируемых пешеходных переходах, где автомобилистов о пеших участниках дорожного движения и так предупреждает светофор.

В то же время по городу немало таких «зебр», где просто необходимы дополнительные элементы для привлечения внимания водителей. Взять хотя бы переход на Большой Нижегородской у спортшколы по гимнастике. На последнем заседании горсовета депутат Евгений Станчев обратился к главе города Андрею Шохину с просьбой поставить там искусственные неровности. Но градоначальник сказал, что такое возможно только если скорость потока от установки «лежачих полицейских» не уменьшится.

Урбанисты движения «Владимир будущего» давно говорят о необходимости скоростных ограничений в центре города. Так что неровности могли бы сработать и на дисциплину автомобилистов, и на безопасность пешеходов. Шанс на это остался, потому что глава города в ответе депутату добавил, что по этому вопросу должно высказаться ГИБДД.

Кому как не инспекторам дорожного движения оценивать целесообразность таких мероприятий? Дорожная статистика на переходах, увы, не улучшается. По-прежнему, треть ДТП в областном центре — это наезды на пешеходов.