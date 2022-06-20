Владимирцы принимают отремонтированные по их наказам дворы и площадки

Депутаты владимирского горсовета участвуют в приемке детских и спортивных площадок, а также дворовых территорий, благоустройство которых проводится по отдельной городской программе, составленной по наказам избирателей. Список мероприятий составили минувшей зимой. Каждому депутату на реализацию задач выделили по 2 миллиона рублей (общая сумма – 50 миллионов). В перечень вошли 80 адресов.

На бульваре художника Иванова

В перечне мероприятий — закупка и установка детских игровых элементов, асфальтирование пешеходных дорожек, восстановление асфальтового полота на проезжей части и освещения во дворах и на внутриквартальных дорогах, а также дооборудование спортивных площадок. Один из наиболее масштабных проектов курирует депутат горсовета Алексей Лызлов. Второй год по обращениям жителей выполняют благоустройство бульвара художника Иванова.

25 депутатов до конца лета выполнят 80 мероприятий

— В прошлом году установили спортивную площадку для игры в мини-футбол и баскетбол. Площадка огорожена, имеется мягкое покрытие. В этом году проводится замена воркаут площадки на современную. Делают новые рукоходы, турники, комплекс брусьев, безопасное резиновое покрытие. В следующем году работы продолжатся, — сообщил депутат.

В 2023-м на бульваре планируют сделать новые дорожки и лавочки. В центральной части к уже имеющимся элементам добавят площадку для игры в волейбол и большую детскую площадку. Ближе к «Пекинке» поставят комплекс деревянных горок для зимних спусков.

— Возможно, удастся выделить участок для выгула собак. Все части бульвара свяжут прогулочная и велосипедная дорожки. Планируется и освещение. Реализация проекта рассчитана на несколько лет, его мы согласуем с жителями, — добавил Алексей Лызлов.

Полезные дела

Некоторые депутаты, например, решили помочь образовательным учреждениям. Галина Локостова часть средств направила на ремонт кровли садика № 95, Николай Питиримов – на ограждение садика № 104, Анастасия Моисеева – на ремонт спортплощадки школы № 31.

Зам. председателя горсовета Лариса Пышонина сделала выбор в пользу ремонта спортивного зала школы № 36 и спортивного зала во Дворце детского и юношеского творчества. Другой заместитель Сергей Киселев все два миллиона рублей направил на ремонт здания спортблока школы № 45 в Энергетике.

Депутат Артур Закарян продолжил благоустройство грибоедовского сквера на улице Труда. Там уже есть небольшая детская площадка, дорожки, несколько элементов для выгула собак. Теперь там асфальтируют тротуары по периметру сквера.

Евгений Станчев собирает документацию на торги, чтобы предпринять еще одну попытку на устройство дог-парка на улице Луначарского. В прошлом году, к сожалению, не нашлось подрядчиков, которые согласились бы за два миллиона рублей поставить комплекс тренажеров для выгула собак – торги из-за этого не состоялись.

Продолжение работы

Важно, что по всем видам работ никакой финансовой поддержки от жителей не требуется. Но в вопросах благоустройства депутаты доверяют старшим по дому. Депутаты и инициативные группы жителей тщательно контролируют ход работ по благоустройству.

— Завершились работы по асфальтированию территории у дома №62 по проспекту Ленина. Встретилась с жителями, обсудила дальнейшие планы по благоустройству. Большое спасибо коллегам за ответственный подход к делу! – сообщила депутат Анастасия Моисеева.

Часть объектов, включенная в список работ по наказам избирателей, еще в процессе работы: либо торгуется на портале госзакупок, либо корректируются сметы из-за подорожания строительных материалов и детского оборудования.