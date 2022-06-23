Владимирское отделение Сбербанка совместно с партнерами провели обучение для предпринимателей по работе на онлайн-площадках

В отделении Сбербанка прошел семинар для владимирских бизнесменов «Первые шаги на онлайн-площадках», где приглашенные эксперты рассказали о том, как вести бизнес в интернет-магазинах, а также об автоматизации онлайн продаж через платформу insales. Данный инструмент позволяет быстро запустить продажи и управлять онлайн-торговлей на ключевых маркетплейсах России и в соцсетях из единого личного кабинета на платформе inSales.

Дополнительно предприниматели могут увеличить ассортимент на маркетплейсах и создать собственный или перенести уже существующий интернет-магазин на платформу inSales.

Тамара Белис, заместитель управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Наша задача — максимально упростить условия ведения бизнеса наших клиентов. И благодаря платформе inSales предприниматели легко и без дополнительных расходов могут начать продажи товаров на крупнейших онлайн-площадках. На данном семинаре, мы смогли рассказать владимирским бизнесменам о ключевых инструментах для их успешной работы через онлайн-площадки, ведь маркетплейсы сегодня являются одним из главных драйверов развития электронной торговли».

Приглашенный эксперт Наталья Кузьмина рассказала предпринимателям о специфике и видах маркетплейсов, а также провела обучение для тех, кто не знает с чего начать. Получить более подробную информацию по первым шагам работы на онлайн-площадках можно на странице спикера.

Всего мероприятие посетило более 40 бизнесменов Владимирской области – представители интернет-магазинов, а также те, кто только задумывается о создании своих каталогов для онлайн-торговли.