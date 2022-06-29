Владимирских аграриев приглашают оформлять льготный лизинг на технику

Два трактора по льготному лизингу получила птицефабрика «Центральная», еще один ушел в питомник по выращиванию саженцев и кустарников «Движение», четвертый — в юрьев-польское хозяйство. В этом году по льготному лизингу во Владимирскую область поступило 92 единицы техники на сумму более 668 миллионов рублей.

Хорошие условия

Основной вид сельсхозяйственной техники — это трактор. В регионе в распоряжении хозяйств разных форматов находится свыше 2200 тракторов. Половина из них трудится свыше 10 лет. Автопарк СПК и КФХ нуждается в обновлении.

— Благодаря дополнительно выделенным главой региона Александром Авдеевым из областного бюджета средствам на 330 миллионов рублей увеличен уставной капитал «Владагролизинг». Приобретено 92 единицы техники. Доля поставок техники по областному лизингу увеличилась до 82%, — сообщил директор департамента сельского хозяйства области Константин Демидов.

Сельхозпроизводителям предлагают технику в лизинг под 6-9% годовых.

Если оборудование или транспортное средство произведено в России, срок лизинга может быть повышен, а процентная ставка, наоборот, снижена. Есть отдельная программа «Вторичный-Транспорт». Можно приобрести в лизинг бэушную сельскохозяйственную технику.

Трактора из Беларуси

В рамках визита делегации Владимирской области на Белорусскую агропромышленную неделю обсуждали планы на закупку именно белорусских тракторов. Дорожники уже их закупают.

Весной область разыграла контракт на поставку тракторов. 16 единиц поставит торговый дом Минского тракторного завода. Эту централизованную закупку организовывал «Владупрадор». Трактора пойдут не сельхозпроизводителям, а на уборку дорог и тротуаров городов и районов области.

Возможности трактора по достоинству оценил и глава региона Александр Авдеев, прокатившись на этой технике на празднике «День поля» в Собинском районе.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области установили новый российский рекорд в буксировке двух тракторов «Беларус» по пересеченной местности. Его установили профессиональные атлеты Федерации силового экстрима России Иляр Римиханов, Александр Рамазанов и Руслан Рукавишников — в рамках первого регионального турнира «Самый сильный на селе».