Владимирские застройщики ждут роста продаж после снижения ипотечной ставки 

Строительная отрасль во Владимирской области «просела» в нынешнем году. Выросли ипотечные ставки и цены на жилье, банки стали чаще отказывать в кредитах, многие семьи передумали вкладываться в покупку квартир. В общем, сложностей много и представители национального объединения застройщиков обсудили во Владимире, как с ними справиться. Все рассчитывают, что банкам уже в июле удастся запустить ипотечные программы под 7%, и у людей снова появится интерес к жилью.

Финансовые тенденции

Самые свежие данные по жилищному строительству предоставила управляющая владимирского отделения Центробанка РФ Надежда Калашникова. На конференции по многоквартирному строительству она сообщила, что средняя ставка по ипотеке сегодня равна 10,5%. Еще год назад по отдельным проектам ее можно было оформить под 6,5%.

Сегодня размер ипотеки в среднем вырос на 300 тысяч рублей и срок — на полгода. Задолженность по кредитам увеличилась, а вот выдача снизилась, причем сразу на 20%.

Кирилл Холопик, руководитель аппарата национального объединения застройщиков:

Есть цифры центрального банка, которые показывают, что в апреле в целом по стране было падение объемов продаж жилья в три раза, по сравнению с первым кварталом текущего года.

Банкиры подтверждают, что сейчас только 40-50% семей и застройщиков получают одобрение на оформление ипотек и проектного финансирования. В прошлом году этот показатель был 65-70%.

— Пару месяцев мы вообще ничего не продаем. Чтобы выполнить план по вводу жилья, выполнить обязательства перед дольщиками, надо не просто восстановить объем продаж, но и увеличить его на 50%. Мы ждем снижения ставки по ипотеке до 7% годовых. Тогда осенью сможем вернуть продажи, — заявил гендиректор строительной компании «Монострой» Олег Чижов.

Доступная ипотека

В январе-мае в регионе сдано только 146 тысяч квадратных метров жилья. А еще не так давно в регионе ставилась «планка» в миллион квадратных метров ежегодно, что могло бы обеспечить повышение доступности жилья и стабильное развитие экономики.

— Никакие эскроу-счета не помогут и не защитят дольщиков. Если у застройщиков будет кассовый разрыв, то все стройки остановятся. Важен средний срок ипотеки. Мы сейчас уперлись в 24 года. Ну, можем довести до 30 лет. Но дальше либо цены должны перестать расти, либо ипотека должна стать доступной, — считает руководитель аппарат национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик.

Владимирское отделение Центробанка провело опрос крупнейших девелоперов региона. 85% из них прогнозирует рост издержек. Представитель СК «Континент» также добавил, у застройщиков нет резервов собственных средств и поэтому новые проекты выводить никто не собирается. Все девелоперы к июню достигли минимума продаж.

Надежда – на финансовый сектор. Если банки летом смогут предложить достаточно щадящие условия для заемщиков, люди снова будут покупать жилье, у застройщиков появятся средства для окончания начатых проектов и вложения в новые.