Владимирские выпускники сдали ЕГЭ физике и истории

Школьники Владимирской области накануне сдали единые государственные экзамены по физике и истории. На участие зарегистрировались более 1700 выпускников. Свои результаты они узнают не позднее 22 июня.

Еще два испытания

Для проведения ЕГЭ по физике и истории в области задействовали 32 пункта проведения экзаменов (ППЭ). Отдельно организовали четыре ППЭ на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья. Все пункты были оснащены системами видеонаблюдения, уточнила пресс-служба департамента образования Владимирской области.

Продолжительность ЕГЭ по физике составляла 3 часа 55 минут. При выполнении экзаменационной работы можно было пользоваться линейкой, не содержащей справочной информации и непрограммируемым калькулятором с возможностью вычисления тригонометрических функций. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике — 36 баллов.

Экзаменационная работа по истории состояла из двух частей, включающих в себя 19 заданий. На ее выполнение было выделено 3 часа. Дополнительные материалы для сдачи экзамена приносить с собой не разрешалось.

Минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла.

Свои результаты участники узнают не позднее 22 июня 2022 года.

Впереди обществознание

Ранее, 2 и 3 июня, выпускники этого года проверяли свои знания по математике профильного уровня и базовой математике. Следующий экзамен состоится 9 июня. Выпускники сдадут обществознание. Это будет самый массовый экзамен по выбору, уточняет Рособрнадзор.

14 июня состоится экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

На два дня поделили сдачу ЕГЭ по информатике и ИКТ — 20 и 21 июня, а также устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня.

С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. Дополнительный период проведения ЕГЭ пройдет с 5 по 20 сентября.

В этом году ЕГЭ будут сдавать 1628 выпускников школ Владимира. Всего же по области испытания пройдут 5618 юношей и девушек.

Справка. Во Владимирской области работает горячая линия по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации: +7(4922) 43-13-98, +7(4922) 33-16-77, горячая линия Рособрнадзора по вопросам итоговой аттестации: +7 (495) 984-89-19, +7 (495) 104-68-38.