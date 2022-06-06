Владимирские врачи спасли роженицу со смертельно опасным осложнением

Врачи Областной клинической больницы спасли пациентку со смертельно опасным осложнением беременности — НELLP-синдромом. К лечению роженицы подключились и специалисты федерального медцентра. Общими усилиями удалось стабилизировать состояние женщины. Сейчас ее жизнь находится вне опасности, заверил облздрав.

Вторая беременность

33-летняя жительница Александровского района ждала второго ребенка. Первая беременность также протекала тяжело, были осложнения — преэклампсия, сообщил облздррав.

Для этого расстройства беременности характерны значительный подъем артериального давления, высокое содержание белка в моче и выраженные отеки. Однако врачи сразу же взяли ситуацию под контроль, и женщина благополучно родила ребенка.

Вторая беременность протекала в еще более тяжелой форме.

Медики вновь отметили значительный подъем артериального давления, появление белка в моче и низкий уровень тромбоцитов. На этом фоне произошла отслойка плаценты, что вызвало кровотечение. Медлить было нельзя ни секунды.

На 36-й неделе беременности женщине экстренно провели кесарево сечение. Ребенок родился весом 2,4 килограмма. Его состояние у врачей тревоги не вызывало, чего не скажешь о здоровье матери.

Лабораторные показатели пациентки продолжали стремительно ухудшаться и свидетельствовали о развитии у пациентки смертельно опасного осложнения преэклампсии — НELLP-синдрома.

— Это редкое осложнение в акушерстве, возникающее, как правило, в третьем триместре беременности. При тяжелой преэклампсии/эклампсии HELLP-синдром встречается от 4% до 12% случаев. НELLP-синдром приводит к полиорганной недостаточности и может представлять смертельную опасность как для матери, так и для плода, — уточнили в облздраве.

Совместными усилиями

С 19 апреля пациентка находилась под круглосуточным наблюдением медиков Областной клинической больницы под руководством Дениса Потапова. С целью терапии массивного гемолиза и предотвращения прогрессирования почечной, печеночной недостаточностей и развития тромбозов пациентке проводились процедуры плазмообмена и трансфузии эритроцитарной взвеси.

К лечению пациентки по телемедицинским каналам также подключились столичные доктора из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова. Была создана междисциплинарная бригада московских и владимирских докторов.

Совместными усилиями пациентку спасли. На 12-й день роженицу перевели из отделения реанимации в профильное отделение, а еще через несколько она была выписана домой в удовлетворительном состоянии.