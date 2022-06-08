Владимирские лесничества получили 25 лесопожарных и патрульных автомобилей

Лесничества Владимирской области получили новую технику. Это 25 лесопожарных и патрульных автомобилей повышенной проходимости. На ней можно проводить патрулирование в самых отдалённых участках лесного фонда.

Пополнили автопарк

Филиалам «Владлесхоза» передали 5 пожарных автоцистерн АЦ 2,5-40 стоимостью 44,4 миллиона рублей, 7 патрульных лесопожарных автомобилей УАЗ-390945 «Фермер» на сумму 13,7 миллиона рублей и 1 эвакуатор на шасси ГАЗ-33086 стоимостью 5,4 миллиона рублей.

На приобретение лесопожарной техники из федерального бюджета выделено 64,1 миллиона рублей.

Современная техника имеет повышенную проходимость, на ней можно проводить патрулирование в самых отдалённых участках лесного фонда. Пожарные автоцистерны будут использоваться для доставки к месту возгорания боевого расчёта из 7 человек, а также для тушения пожара водой и пеной.

Малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗ предназначены для доставки людей и оборудования к местам лесных пожаров, проведения противопожарных работ, а также для ликвидации возгораний в сельских населённых пунктах и на хозяйственных объектах.

Большое подспорье

Кроме того, лесничествам передали 12 патрульных автомобилей «Niva Travel» высокой проходимости. Эти внедорожники приобрели за счёт областного бюджета.

— У нас 7 участковых лесничеств, в каждом есть машина. Почти каждый год мы получаем новую технику. Это, конечно, большое подспорье. И вот, получается, сейчас одну старую машину мы будем менять на новую. Значит, что специалист сможет без ремонта, без отрыва круглый год смотреть за своим участком, – отметил Василий Лягоскин, директор ГКУ «Владимирское лесничество».

Торжественная передача лесничествам региона новой техники состоялась накануне на аэродроме «Семязино» во Владимире. Ключи от машин вручил врио замгубернатора Герман Елянюшкин.

— Руководитель нашего региона Александр Авдеев уделяет серьёзное внимание не только восстановлению лесов, но и их сохранности. Закупленная по нацпроекту специализированная техника позволяет не только оперативно выполнять комплекс мероприятий по тушению лесных и торфяных пожаров, но и проводить патрулирование для выявления и пресечения фактов нарушений лесного законодательства, в первую очередь незаконных рубок, – отметил Герман Елянюшкин.