Владимирские лесничества получили 25 лесопожарных и патрульных автомобилей

Техника имеет повышенную проходимость
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Лесничества Владимирской области получили новую технику. Это 25 лесопожарных и патрульных автомобилей повышенной проходимости. На ней можно проводить патрулирование в самых отдалённых участках лесного фонда.

Пополнили автопарк

Филиалам «Владлесхоза» передали 5 пожарных автоцистерн АЦ 2,5-40 стоимостью 44,4 миллиона рублей, 7 патрульных лесопожарных автомобилей УАЗ-390945 «Фермер» на сумму 13,7 миллиона рублей и 1 эвакуатор на шасси ГАЗ-33086 стоимостью 5,4 миллиона рублей.

На приобретение лесопожарной техники из федерального бюджета выделено 64,1 миллиона рублей.

Современная техника имеет повышенную проходимость, на ней можно проводить патрулирование в самых отдалённых участках лесного фонда. Пожарные автоцистерны будут использоваться для доставки к месту возгорания боевого расчёта из 7 человек, а также для тушения пожара водой и пеной.

Малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗ предназначены для доставки людей и оборудования к местам лесных пожаров, проведения противопожарных работ, а также для ликвидации возгораний в сельских населённых пунктах и на хозяйственных объектах.

Большое подспорье

Кроме того, лесничествам передали 12 патрульных автомобилей «Niva Travel» высокой проходимости. Эти внедорожники приобрели за счёт областного бюджета.

У нас 7 участковых лесничеств, в каждом есть машина. Почти каждый год мы получаем новую технику. Это, конечно, большое подспорье. И вот, получается, сейчас одну старую машину мы будем менять на новую. Значит, что специалист сможет без ремонта, без отрыва круглый год смотреть за своим участком, – отметил Василий Лягоскин, директор ГКУ «Владимирское лесничество».

Торжественная передача лесничествам региона новой техники состоялась накануне на аэродроме «Семязино» во Владимире. Ключи от машин вручил врио замгубернатора Герман Елянюшкин.

Руководитель нашего региона Александр Авдеев уделяет серьёзное внимание не только восстановлению лесов, но и их сохранности. Закупленная по нацпроекту специализированная техника позволяет не только оперативно выполнять комплекс мероприятий по тушению лесных и торфяных пожаров, но и проводить патрулирование для выявления и пресечения фактов нарушений лесного законодательства, в первую очередь незаконных рубок, – отметил Герман Елянюшкин.

Фото пресс-службы областной администрации

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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