Владимирская область получит около 30 миллионов рублей на закупку флагов для школ

Правительство РФ распределило между регионами 970 миллионов рублей. Федеральный центр финансирует приобретение государственной символики России для школ. Распоряжение о выделении на эти цели средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Владимирская область получит около 30 миллионов рублей на закупку флагов и флагштоков для общеобразовательных учреждений.

Равнение на флаг

На сайте Правительства РФ сообщается, что ранее президент поручил Правительству рассмотреть вопросы об использовании государственных символов в общеобразовательных организациях и о финансировании таких расходов. Средства выделяют на условиях софинансирования региональными бюджетами.

К 2024 году комплектами будут обеспечены все общеобразовательные организации страны.

Мероприятия будут проводиться в рамках проектов по патриотическому воспитанию детей и подростков.

Загородные и школьные оздоровительные лагеря уже включились в эти проекты. Каждый день отдыхающие школьники выходят на построение, слушают гимн, поднимают флаг России.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в центрах отдыха по области пройдут тематические спортивные игры, интеллектуальные викторины, концерты на тему патриотического воспитания детей. Большой праздник во всех загородных лагерях прошел 12 июня в день России.

«Большая перемена»

Директор департамента образования области Светлана Болтунова во время прямого эфира в центре управления регионом рассказывала, что наши школьники и студенты участвовали в обсуждении содержания движения «Большая перемена». Сейчас законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена» находится после отзывов Правительства и Общественной палаты на доработке к рассмотрению депутатами Госдумы во втором чтении.

Во Владимирской области молодежь уже довольно активно участвует в российских движениях. Свыше 15 тысяч наших юных жителей состоят в Российском движении школьников, еще 5 тысяч входят в ряды Юнармии.

На майском заседании Заксобрания депутаты приняли закон о поддержке студенческих отрядов. Власти обещают информационную и финансовую поддержку молодежным образованиям.