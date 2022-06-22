Главный перевозчик Владимира официально получил новые «ЛиАЗы» и «ПАЗы»

Администрация Владимира подвела итоги конкурса по предоставлению в безвозмездное пользование автобусами, купленными на бюджетный кредит. Ожидаемо договор заключили с муниципальным перевозчиком «Владимирпассажиртранс».

Единственный участник

Технически конкурс не состоялся. Потому что заявился только один участник. Похоже, у других перевозчиков не нашлось «лишних» 300 тысяч рублей, которые нужно было внести за право заключения договора безвозмездного пользования. Или они не смогли бы выполнить еще одно требование — 2500 рейсов в месяц на новых автобусах.

Такое условие осилит только тот, у кого много маршрутов.

И так оказалось, что «Владимирпассажиртранс» — главный городской перевозчик. У него 13 из 35 автобусных маршрутов. И они все самые продолжительные, и многие с плотным графиком движения. На линию выпускают и по 3-5 автобусов, потому что маршруты весьма востребованы среди пассажиров.

Срок пользования новым автопарком — 10 лет.

Договор начнет действовать с 5 июля и продлится до 2032 года. Лишь бы транспортные средства выдержали интенсивную нагрузку.

Красное и белое

Напомним, что «Владимирпассажиртранс» получил 12 «ЛиАЗов» на 30 посадочных мест и вместимостью 105 человек и еще два «ПАЗа» на 23 посадочных места и вместимостью 59 человек после майских праздниках по временным договорам. «ЛиАЗы» выпустил на линию в конце мая, а вот «ПАЗы» поставил на маршрут № 13С только на прошлой неделе.

Обе марки производит группа компаний «ГАЗ», куда входит и фирма «ГлобалАвто», выигравшая торги на поставку автобусов во Владимир. Технику удалось купить на торгах с четвертой попытки. Автобусы пришли на майские праздники. Все — белого цвета. За этот короткий срок их успели поставить на учет, провести техобслуживание и перекрасить.

Новые автобусы гоняют на маршрутах № 13, 16, 24, 29, 33.

Согласно пятилетним контрактам, которые мэрия заключила с восьмью перевозчиками по результатам проведенных торгов, нужно сделать определенный орнамент на бортах автобуса, добавить красного цвета, разместить льва, фигурирующего на гербе Владимира, и надпись «Сохраняя прошлое — движемся в будущее».

Все перевозчики приняли новые правила игры администрации и постепенно перекрашивают автопарк. В передовиках производства, конечно, «Владимирпассажиртранс», который оформляет в единой стилистике не только автобусы, но и троллейбусы.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что два маршрута меняют схему движения. Путь следования автобусов № 13С и 55С хотят продлить. Первый — по обращениям многодетных семей, второй — ради удобства перевозчика.