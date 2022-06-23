Владимир, Ковров, Покров и Вязники избавят от коммерческих кредитов

До конца года муниципалитетам помогут расплатиться с банковскими кредитами. Об этом на вчерашнем бюджетном комитете Законодательного Собрания области заявил первый вице-губернатор Вячеслав Кузин. Все освободившиеся бюджетные средства направят на соцнужды.

Смена кредитов

Владимир, Ковров, Покров и Вязники – единственные муниципальные образования (всего их 127), кто имеет банковские кредиты. Еще 31 муниципальное образование брало в последнюю пятилетку бюджетные кредиты. Разница между ними огромная. Процентные ставки по коммерческим доходят до 12% годовых, по бюджетным фиксированная – 0,1%.

Понятно, что обслуживание долгов обходится дорого.

— Общая сумма кредитов от коммерческих структур — 600 миллионов рублей. До конца года все заменят на бюджетные. Сэкономленные средства направят на выполнение своих полномочий, — объяснил первый вице-губернатор Вячеслав Кузин.

На 1 июня у администрации Владимира числится семь кредитов на сумму 999,2 миллиона рублей. Четыре кредита – банковские. Два взяты в «Московском индустриальном банке», два — в «Сбербанке России». Общая сумма — 538 миллионов рублей. Годовые ставки — от 6,5 до 6,85%.

Еще у администрации города имеется три актуальных бюджетных кредита под ставку 0,1% годовых на общую сумму 461,1 миллиона рублей.

При этом Владимир увеличивает дефицит бюджета, потому что доходы не успевают за расходами. Областная помощь с долгами будет весьма кстати.

Деньги на жилье

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир получил из области субсидию на покупку и строительство социального жилья. Суммы приличные, но не факт, что их удастся освоить. Все попытки купить жилье через торги заканчиваются неудачей.

Вместе с тем, в Муроме этой субсидией уже воспользовались и выдали ключи семьям. На бюджетном комитете главный финансист области Вячеслав Кузин вспомнил и проблемы со строительством двух детсадов во Владимире. Их не смогли достроить в срок, но на это, считает Вячеслав Павлович, были веские причины.

Главное, что деньги уцелели. Теперь после корректировки смет и увеличения финансирования город сдаст эти важные образовательные объекты, и область сможет отчитаться за успешное выполнения программы по обеспечению детей до трех лет в муниципальных учреждениях.