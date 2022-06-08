Витамин С и гематоген: россияне стали покупать больше витаминов и БАД

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из лидеров e-pharm в России, проанализировала заказы клиентов в категории «Витамины и БАД». По данным компании, спрос на витаминные комплексы вырос в 2,2 раза за первые четыре месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно часто делают покупки в этой категории жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Самары.

По информации СБЕР ЕАПТЕКИ по продажам в 63 регионах России, самый популярный товар среди витаминов – витамин C. Он присутствует в каждом третьем онлайн-заказе сервиса в этой категории. На втором месте – БАД гематоген. Он улучшает самочувствие, повышает уровень гемоглобина в крови, насыщая организм железом (доля продаж 16%). На третьей строчке рейтинга — витамин D, который помогает организму усваивать кальций (11%).

«e-Pharm в России продолжает увеличивать долю очень быстрыми темпами. СБЕР ЕАПТЕКА стала лидером по темпам роста в 1 квартале. Клиенты всё чаще заказывают лекарства через интернет, выбирая экономию своего времени, удобные способы доставки и широкий ассортимент. Ориентируясь на запросы наших клиентов, недавно мы запустили собственный бренд витаминов и БАД Love Botanica – чтобы сделать заботу о здоровье доступнее», — комментирует Мария Тимофеева, генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ.

Кроме того, СБЕР ЕАПТЕКА проанализировала траты россиян на витамины и составила рейтинг регионов, жители которых больше всего покупают витамины. Лидером оказались Москва и Московская область (38,5% продаж), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,3%) и республика Татарстан (3,3%). Кроме того, активно закупались витаминами и БАД жители Нижегородской и Самарской областей.

Напомним, предыдущее исследование СБЕР ЕАПТЕКА показало, что более трех четвертей россиян (79%), принимавших участие в исследовании, уделяют недостаточно внимания своему здоровью, 65% хотят тщательнее следить за этим аспектом жизни. При этом почти каждый третий считает, что здоровье можно черпать из витаминов и пищевых добавок (29%).

О компании

СБЕР ЕАПТЕКА – одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Аудитория сервиса (сайта и приложения) превышает 18,5 млн человек ежемесячно. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ — самый широкий на рынке e-Pharm, более 50 000 товаров.

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