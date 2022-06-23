В Собинском районе проходит областной «День поля»

Сегодня в Собинском районе проходит одно из главных событий аграрной отрасли Владимирской области — «День поля». Официально это звучит строже и длиннее — XV областной конкурс механизаторов по обработке почвы. Но, кроме собственно мастерства трактористов, здесь представлены новинки сельхозтехники и оборудования, семенной и посадочный материалы, образцы удобрений, средства защиты растений и т.д. Кроме того, представители сельхозпредприятий и фермеры могут просто пообщаться, обменяться опытом — это тоже важно.

Дело техники

Мероприятие проходит на полях ЗАО «Им. Ленина» — крупнейшего предприятия АПК Владимирской области. В церемонии открытия (оно намечено на полдень) участвует глава региона Александр Авдеев.

— За звание лучшего будут бороться 16 механизаторов от каждого муниципального района Владимирской области и 10 студентов колледжей региона, — сообщила пресс-служба областной администрации.

Будет всероссийский турнир по силовому экстриму «Самый сильный на селе» (18+) и шоу богатырей (18+).

Со вчерашнего дня представители хозяйств и компаний, участвующих в этом аграрном празднике, размещали свои экспозиции: подвозили и разгружали технику, расставляли стенды, столы, натягивали шатры и т.д. Над полем традиционно взмыла вверх гигантская надувная корова — фирменный штришок компании «РУСТЕХИМПО». Корову не продают, она просто создаёт хорошее настроение.

Справка. Мероприятие проводится с целью пропаганды передовых методов работы, совершенствования профессиональных навыков механизаторов, привлечения новых кадров на село, обмена опытом, поднятия престижа профессии в аграрном секторе.

В «Дне поля» участвуют десятки хозяйств региона. Сегодня общение особенно важно. Агропрому приходится работать в нестандартных условиях, связанных с экономическими санкциями. С одной стороны, есть вопросы, касающиеся всего, что так или иначе относится к импорту, будь то упаковка или премиксы, с другой — чувствуется возросшее внимание и поддержка со стороны государства.

Господдержка АПК Владимирской области в 2022 году составит более 1,8 миллиарда рублей.

С сельхозтехникой пока серьёзных проблем не ощущается, в том числе с известными зарубежными брендами. Всё в область поступает. Правда, этот вид закупок имеет сезонность: хозяйства, как правило, заключают договора на поставки ещё зимой. Тем не менее, срывов нет.

Вообще, в этом году аграрии Владимирской области приобрели рекордное количество сельскохозяйственной техники. Поддержку в обновлении машинно-тракторного парка им оказывает АО «Владагролизинг». По состоянию на 16 июня 2022 года сельхозтоваропроизводителям передали в финансовую аренду (лизинг) 92 единицы техники на сумму 668,69 млн рублей.

Всего в нынешнем году закупили 119 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 776,59 млн рублей, в том числе 29 тракторов, 4 зерноуборочных комбайна, 3 кормоуборочных комбайна и 83 единицы прочей сельскохозяйственной техники.

— У представителей хозяйств в рамках «Дня поля» имеется возможность приобрести на месте необходимую сельскохозяйственную технику, руководители могут заключить договора на поставку семян под урожай будущего года, — сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Трактор в поле

Техника — техникой, а вопросы мастерства тоже в числе первоочередных. В прошлом году на «Дне поля», проходившем в Ковровском районе, соревновались 18 механизаторов. Сейчас – 16. Лучшим в 2021 году стал фермер из Юрьев-Польского района Денис Маркианов. В тройку призеров вошли: Виктор Чинаев (АО «Заречье», 2-е место) и Антон Бадаев (СПК «Красносельское», 3-е место).

Студенты в этом году представляют колледжи: Никологорский аграрно-промышленный, Муромский промышленно-гуманитарный, Владимирский аграрный, Суздальский индустриально-гуманитарный и Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный.

Кто будет лучшим в нынешнем году, станет известно сегодня.

Победителем среди студентов в 2021-м стал Александр Куннов из Владимирского аграрного колледжа. Второе место занял его товарищ по учебному заведению – Дмитрий Бабушкин. А «бронзу» увез домой студент Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа Илья Козлов.

Ну, а программа рабочей поездки главы региона в Собинский район будет довольно большой. На «Дне поля» Александр Авдеев осмотрит выставку современной почвообрабатывающей, посевной, кормозаготовительной и зерноуборочной техники. Далее ознакомится с производственным потенциалом сельхозпредприятия «Бабаево». А в селе Алепино посетит дом-музей писателя Владимира Солоухина.